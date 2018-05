Milan in Europa League

Il Milan di Gattuso conquista l’accesso all’Europa League : Obiettivo centrato per il Milan di Gattuso: accesso all’Europa. Atalanta e Milan si sfidavano per un posto ai gironi di

Atalanta-Milan 1-1 : Masiello risponde a Kessie - Gattuso in Europa League : Il gol dell'ex Franck Kessie, una espulsione per parte, valanga di cartellini e il pareggio di Masiello al 92': succede di tutto sotto la pioggia di Bergamo, dove Atalanta e Milan chiudono sull'1-1. ...

Atalanta-Milan 1-1 : Masiello risponde a Kessié ma rossoneri aritmeticamente in Europa. Gol e highlights : Atalanta-Milan 1-1 60' Kessié, 92' Masiello IL TABELLINO Atalanta , 3-4-2-1, : Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Cristante, Gomez, Barrow , 54' Ilicic, . All. ...

Il Milan in Europa dopo il pareggio con l’Atalanta : Nel diluvio di Bergamo i rossoneri fino al 90’ erano qualificati ai gironi nel prossimo torneo, nel recupero i bergamaschi pareggiano e li rimandano all’ultima giornata

Il Milan conquista l’Europa League ma il sesto posto è a rischio : l’Atalanta strappa un punto d’oro [FOTO] : 1/22 Spada/LaPresse ...

Atalanta-Milan in tv - dove vedere la diretta streaming : è uno spareggio Europa League : Atalanta-Milan in diretta tv e streaming Atalanta-Milan in diretta su Premium Sport HD alle ore 18.00, telecronaca: Simone Malagutti. Commento tecnico: Aldo Serena, telecronaca tifoso: Carlo ...

Inter harakiri - Lazio vicina alla Champions - Milan per l'Europa : ... il primo è reduce dalla bruciante sconfitta contro la Juve e rischia di chiudere la stagione in modo del tutto fallimentare, il secondo ha infiammato la conferenza stampa con un attacco al mondo ...

Fiorentina - Pioli : "Europa - la differenza la farà la gara col Cagliari - non quella col Milan" : Uno spareggio con motivazioni identiche per obiettivi diversi. Fiorentina e Cagliari si giocano moltissimo domani al Franchi. Con i viola in piena corsa per l'Europa ed i sardi alla disperata ricerca ...

Milan - Gattuso : “meglio l’Europa che stare a casa” : “Preferisco giocare l’Europa che stare a casa e giocare una partita a settimana, sicuramente”. Per Rino Gattuso l’ideale è la qualificazione diretta, ma piuttosto che restare fuori dall’Europa League è meglio il settimo posto che costringerebbe il Milan a giocare i preliminari a fine luglio. Tutto si deciderà nei due scontri diretti finali con Atalanta e Fiorentina. “E’ una via di mezzo, non serve né ...

Europa o ridimensionamento. Il Milan adesso ha paura : Il ko con la Juve apre scenari pericolosi: decisive le ultime due gare di campionato. Altrimenti il club dovrà smobilitare Se la stagione del Milan doveva essere un azzardo, diciamo che non ha ...

Chiesa : “crediamo all’Europa League - ci giocheremo tutto con Milan” : “Ci crediamo tantissimo perché abbiamo dimostrato che con il lavoro si possono raggiungere obiettivi importanti. Davanti a noi abbiamo due partite molto complicate ma come sempre daremo tutto in campo”. Sono le parole dell’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa sulle possibilità dei viola di qualificarsi all’Europa League. “Probabilmente ci giocheremo l’Europa nell’ultima giornata di campionato ...

Milan - addio a Gattuso senza Europa. Spunta l’idea Sarri : Milan, addio A Gattuso- In caso di mancata qualificazione alla prossima Europa League, il Milan potrebbe decidere di dire addio a Gattuso. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, i rossoneri starebbero pensando a Sarri come nuova guida tecnica per la prossima stagione. Bisognerà convincere il tecnico a sposare un progetto senza Europa, […] L'articolo Milan, addio a Gattuso senza ...

