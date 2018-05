Milan | Donnarumma | i tifosi rifiutano la sua maglia a Bergamo

Milan - Gattuso : 'Lasciamo tranquillo Donnarumma' : 'Non diamo le colpe sempre a Donnarumma, c'era il campo bagnato, non mi sembra abbia sbagliato, ha subito un colpo di testa da un metro - ha dichiarato il tecnico a Premium Sport -. Deve stare ...

Milan-Donnarumma - è rottura definitiva : ecco cosa è successo dopo la gara contro l’Atalanta : Milan-Donnarumma, è rottura definitiva. Si è giocata la 37^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Atalanta e Milan, 1-1 il risultato con le reti di Kessie e Masiello, qualche responsabilità per Donnarumma in occasione del gol del pareggio. Quest’oggi, nel post gara contro l’Atalanta, il portiere si è recato sotto la curva ospite occupata da tifosi rossoneri, i quali hanno rifiutato la maglia di Donnarumma. Quest’ultimo ...

Milan - Gattuso : “Donnarumma non è tranquillo” : “Nel calcio non basta avere talento e essere fenomeni. Serve la mente lucida, è uno sport difficile. Donnarumma sta facendo qualche errore perché non è tranquillo”: così Rino Gattuso sul momento del portiere del Milan, protagonista di due errori nella finale di coppa Italia. “Qualche giorno prima si è parlato di un incontro col Psg – ha notato -. Non so da chi arriva, dal suo entourage o altri, ma Gigio sta pagando tutto ...

Milan - Donnarumma fa mea culpa : “capita di sbagliare” : Il Milan è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di Coppa Italia contro la Juventus, prestazione da dimenticare del portiere Donnarumma che fa mea culpa: “Il ruolo del portiere è così, capita di sbagliare, ma volto subito pagina. È normale la delusione, ma bisogna andare avanti perchè ci giochiamo due partite molto importanti. Con tanta voglia di fare e di dimostrare le mie qualità. Sicuramente siamo tutti molto delusi. Ci tenevamo ...

Milan - Amelia : "Donnarumma? Eccessi di confidenza - ci penserà Gattuso" : Marco Amelia ha visto i primi passi rossoneri nelle giovanili di Gigio. Fresco di Coverciano, è in attesa di iniziare una carriera in panchina dove sa bene che potrà trovarsi a gestire situazioni ...

DONNARUMMA - DOPO JUVENTUS Milan LA CESSIONE?/ Tacconi : è il momento di aiutare Gigio : DONNARUMMA, DOPO JUVENTUS-MILAN finisce la sua carriera in rossonero: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio

Serie A Milan - Fassone incontra Donnarumma : sorrisi e stretta di mano : MilanO - Il Milan fa quadrato attorno a Gianluigi Donnarumma . Marco Fassone questa mattina, al rientro della squadra da Roma, si è intrattenuto con il portiere all'aeroporto di Malpensa e lo ha ...

Donnarumma - dopo Juventus Milan la cessione?/ Dalla Francia : contatti tra Psg e Raiola. E Letta lo attacca... : Donnarumma, dopo Juventus-Milan finisce la sua carriera in rossonero: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio