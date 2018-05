Migranti | due contraddizioni nei discorsi buonisti

Migranti prendono a testate due agenti. Foto choc : l'ira della polizia : ' Non abbiamo sentito una parola contro quella mossa politica - continua il post - loro vorrebbero una polizia addestrata a 'baci e abbracci': ci combattessero loro con questi personaggi che di umano ...

Pozzallo - due poliziotti aggrediti da Migranti : Pozzallo - Due poliziotti sono stati presi a testate, in due episodi distinti, da altrettanti tunisini, sbarcati assieme ad altri 109 migranti nel porto di Pozzallo. Il primo agente è stato colpito ...

Blitz antiterrorismo - 14 arresti : jihadisti finanziati col traffico dei Migranti. Due milioni dall'Italia ad Al-Nusra : Quattordici arresti e bloccato un flusso di denaro che aveva già portato due milioni di euro verso organizzazzioni terroristiche in Siria: un'operazione in più regioni e coordinata dalla Procura ...

Migranti bloccati per due giorni sulla nave della Ong - la Ue contro l'Italia : "Ritardo increscioso" : Polemica della commissione: "La priorità deve essere la cura delle persone a bordo". La denuncia di Luigi Manconi (Unar): "Non c'è ancora l'autorizzazione ad...

Migranti - nuovo bilancio e diritto d'asilo : le due partite in cui l'Italia si gioca tutto : La gestione da parte dell'Europa del fenomeno migratorio ha due ricadute: l'una riguarda i fondi a disposizione per la gestione dei flussi che premono dal Sud del mondo; l'altra quello delle regole per stabilire chi ha diritto a ricevere asilo e chi no,

Migranti in barca a vela dalla Turchia I due scafisti-skipper vengono fermati : Non solo barconi. Domenica pomeriggio a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, è arrivata una barca a vela battente bandiera turca carica di Migranti: a bordo del natante ce n'erano stipati 55, in ...

Dalla spiaggia di Lesbo al riciclo - i giubbotti che aiutano due volte i Migranti : Ci sono migranti che devono la loro vita ai giubbotti di salvataggio e altri che grazie a quell'indumento sono riusciti a trovare lavoro, a mangiare e a costruirsi una carriera. Due anni fa oltre 850 ...

Ordine di Malta : 'In due anni fornita assistenza medica ad oltre 100mila Migranti' : ... don Carraro , Cuamm, : 'Coltiviamo speranza, Europa aiuti' 12 aprile 2018 Nessun commento Pena di morte, rapporto Amnesty: 'Esecuzioni in calo nel mondo' 12 aprile 2018 Nessun commento Siria, ...

Papa Francesco - due anni dopo la visita a Lesbo nulla è cambiato : 7mila Migranti in condizioni disumane : Quando Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo avevano visitato il campo di Moria, sull'Isola di Lesbo, praticamente una prigione a cielo aperto per i migranti sbarcati dalla Turchia, molti dei quali ...

[Il retroscena] I due pasticci internazionali e l'ambiguità 5 Stelle sul dossier Migranti : Ma la cronaca proprio in queste ore ha messo in evidenza le divergenze su immigrazione e dintorni. L'atteso incontro Salvini-Di Maio potrebbe svolgersi domani. Giovedì è off per le consultazioni. ...

Migranti tende 'a due piani' - sovraffollamento e rischio incendi. Così vivono gli ospiti del centro di Cona : La tendopoli 'a due piani' dentro il centro di accoglienza per Migranti di Cona, nel Veneziano. Alcune foto e video scattate all'inizio di questa settimana all'interno di uno dei padiglioni dell'ex ...

L'orribile cumulo di ossa umane a due passi all'hotel dei Migranti : Il ritrovamento Tutto inizia ieri mattina intorno alle 10 quando durante un controllo di routine , la zona è balzata agli onori della cronaca più di una volta per reati di microcriminalità e spaccio ...

Vaticano - due Migranti musulmani per la squadra del Papa : Jallow, a nome di tutti gli stranieri presenti nel belpaese, ci ha tenuto a ringraziare Papa Francesco per l'opportunità concessagli attraverso lo sport. Ansu Sise , invece, è un senegalese di ...

Vaticano - nella squadra di atletica del Papa entrano due Migranti musulmani : La squadra podistica del Papa composta da settanta dipendenti della Santa Sede con questa iniziativa simbolica ha deciso di mostrare il valore aggregativo dello sport, adottando simbolicamente i due ...