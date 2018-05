Microsoft | ”Pronti a collaborare con Apple per portare iMessage su Windows 10″

surface-phone

: Twitter, anche Disney e Microsoft pronti a un offerta - orsini70 : Twitter, anche Disney e Microsoft pronti a un offerta - sonoclaudio : Cc/ @giolongoo Voi di casa #Apple, siete pronti ad affrontare le novità by #Microsoft? ?? #WindowsXP2018 ?? - clangelelli : RT @chiaram: Pronti per seguire live nel pomeriggio tutte le novità #Microsoft #MSBuild2018. Dalle 17.30 clicca qui -

(Di domenica 13 maggio 2018) Alla conferenza Build 2018,ha presentato Your Phone, una nuova applicazione per10 in arrivo, si spera, entro quest’anno assieme a Redstone 5. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo e, in sintesi, consentirà agli utenti di integrare maggiormente lo smartphone con il sistema operativo desktop di casa; potrete rispondere e leggere i messaggi del telefono direttamente dal PC, il quale permetterà anche di ricevere le notifiche e visualizzare le fotografie presenti nel dispositivo mobile. Si tratta di un progetto indubbiamente interessante che, sicuramente, incrementerà la produttività degli utenti10. Durante il keynote,si è soffermata particolarmente su Android trascurando iOS e la motivazione di questa scelta è diventata chiara: la compagnia non è sicura se l’OS di Cupertino sarà pienamente compatibile con la ...