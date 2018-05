Meteo | arriva il ciclone islandese | pioggia e vento sull’Italia

Previsioni Meteo - la tempesta che arriva dall’Atlantico : Lunedì 14 e Martedì 15 forte maltempo - freddo e neve! : 1/26 ...

Previsioni Meteo - la bomba che arriva dal Nord Atlantico : non solo maltempo - adesso tornano anche freddo e neve!!! : 1/22 ...

Meteo : weekend tra sole e temporali - poi arriva il ciclone islandese : Continua la fase di alta instabilità Meteo sul'Italia, poi da domenica il tempo peggiorerà gradualmente al nord a causa di una vasta perturbazione atlantica che investirà tutte le regioni centro-settentrionali con una fase di forte maltempo.Continua a leggere

Allerta Meteo - dopo le bombe d'acqua arriva il ciclone islandese : A causa di una imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano e visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di Allerta regionale, il Comune di Milano ha convocato il Centro Operativo...

Meteo - arriva il ciclone islandese e porta temporali e neve. Previste grandinate a Nord : Confermato l'arrivo di un vortice ciclonico che porterà una nuova fase di maltempo su molte regioni italiane in prossimità del fine settimana del 12-13 Maggio. A farne le spese saranno sopratutto le regioni settentrionali.Continua a leggere

Allerta Meteo per Giovedì 3 Maggio in tutt’Italia : il ciclone Afro-Mediterraneo arriva sul Tirreno e scatena una grande tempesta : 1/27 ...

Meteo Primo Maggio - ecco il peggioramento : arriva la pioggia e calano le temperature : Al Sud sarà una bella giornata, al Nord e al Centro non sarà così. E da mercoledì la perturbazione darà origine a un ostinato vortice di bassa pressione a ridosso dell’Italia che porterà ad un drastico calo delle temperature.Continua a leggere

Previsioni Meteo ponte primo maggio : caldo addio - arrivano pioggia e maltempo : 'Sembra quasi estate'. È questa la frase che si sente ripetere sempre più spesso in varie zone d'Italia. Alte temperature, sole cocente, bisogno continuo di acqua e refrigerio, cambio di stagione obbligatorio e addirittura prime abbronzature dell'anno, al mare o, perché no, in piscina. Tutti i segnali degli ultimi giorni lasciano intendere che la brutta stagione è ormai alle spalle e sta lasciando spazio al tanto desiderato bel tempo. Ma la ...

Meteo - l'anticiclone Apollo ha le ore contate : nel weekend arriva il maltempo : Sembrava già estate e invece il maltempo sta per tornare. L?anticiclone europeo Apollo ormai ha le ore contate. Se riuscirà a proteggere l?Italia per la festa di oggi 25...

Previsioni Meteo - ancora CALDO - ma dal weekend arrivano i temporali; rischio GRANDINE e TROMBE D’ARIA : 1/16 ...

Previsioni Meteo - sole e caldo fino a fine Aprile ma dopo il Ponte del 1° Maggio arriva la prima grande Tempesta di Primavera : 1/32 ...

Meteo 25 aprile baciato dal sole - me per il 1° Maggio arrivano i temporali : Prima il sole, poi i temporali. L'anticiclone europeo Apollo ormai ha i giorni contati. Se riuscirà a proteggere l'Italia per la festa del 25 aprile , non sarà così per l'inizio del ponte del 1° ...

Previsioni Meteo - arriva l’estate con largo anticipo : È estate con mesi di anticipo, ma solo per qualche giorno. Questo dicono le Previsioni meteo per le giornate di venerdì 20 e sabato 21 aprile soprattutto sul Nord Italia, ma anche sul resto dell’Europa, dal Regno Unito a scendere. Cielo terso nelle notti per vedere le Liridi, le stelle cadenti di primavera. TEMPERATURE È il termometro a dire estate. Nella giornata di venerdì le temperature raggiungeranno i 26- 28 gradi su quasi tutte le città ...