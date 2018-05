Meridiana | “tangente per l’accordo sindacale del 2011” Chiusa inchiesta sugli ex ad

ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 maggio 2018) Due tangenti da 50mila euro, destinate al sindacalista Uil Marco Veneziani, per chiudere l’accordo traFly e i sindacati nel 2011. È questa l’ipotesi formulata dalla procura di Tempio Pausania, in Sardegna, che ha chiuso un’indagine per corruzione. Lo riporta il quotidiano L’Unione Sarda, secondo cui fra le cinque persone finite sotto– e di cui verrà ora chiesto il rinvio a giudizio – ci sono anche gli ex amministratori delegati della compagnia aerea Giuseppe Gentile e Roberto Scaramella. Secondo la ricostruzione dei magistrati,Fly (oggi Air Italy) aveva chiesto alla società di consulenza Alem rappresentata legalmente da Alessandro Cattaneo e Marco Veneziani (nipote e omonimo del sindacalista Uil) di svolgere un sondaggio tra i passeggeri. Sondaggio che, sostiene la procura gallurese, non è mai stato effettuato. Alla ...