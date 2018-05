: Meloni:spero Colle non reticente su noi - NotizieIN : Meloni:spero Colle non reticente su noi - CybFeed : #News #Meloni:spero Colle non reticente su noi - TelevideoRai101 : Meloni:spero Colle non reticente su noi -

"Non vorrei che Mattarella avesse qualche reticenza nell'incaricare un esponente di centrodestra", ha detto(FdI) a "in mezz'ora in più" su Rai 3. "Il premier non è l'ultimo problema, è il primo. E' colui che stabilisce l' identità di un governo. Curioso che si affronti una trattativa partendo dalla fine", osserva a proposito della priorità data al "contratto di governo". Poi dice "orgogliosa e fiera" di essere di destra: "Oggi FdI è all'opposizione. Poi guardo in che modo posso incidere e decido in base alle risposte avute".(Di domenica 13 maggio 2018)