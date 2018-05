Meloni | Fdi non ha chiesto di entrare | siamo all' opposizione

La Meloni smaschera Luigi : "Voleva i voti di Fdi" : Eppure i bookmaker della politica davano per alta la possibilità di un coinvolgimento , poco più che simbolico, di Fratelli d'Italia, tanto che si è anche fatto il nome di Guido Crosetto come ...

Giorgia Meloni delusa da Matteo Salvini. Fdi smaschera Luigi Di Maio : “Ho ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi di Maio. Nel corso dell’incontro cordiale durato quasi un’ora e mezza Luigi di

Di Maio chiede aiuto FdI - Meloni rifiuta : 22.39 Luigi Di Maio chiede aiuto a Giorgia Meloni. Il leader di M5S "ha chiesto il sostegno di FdI a una premiership sua o di un altro esponente del M5S in cambio di un via libera a un nostro ingresso nel governo". Lo comunica Meloni che ha ribadito:FdI "non ha avanzato richiesta di ingresso nel nuovo esecutivo e che non potrebbe mai far parte di un governo a guida grillina". La risposta di Di Maio è che in questo caso lui avrebbe posto un ...

Vertice Di Maio-Meloni alla Camera. La presidente di Fdi : "Voleva che dicessi sì a lui come premier - ho detto no" : Giorgia dice no. La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha incontrato Luigi Di Maio, ma di fronte all'ipotesi di portare il suo partito dentro la trattativa tra i 5 Stelle e la Lega per la formazione del governo, ha detto no. E il suo rifiuto è legato al fatto che il leader M5S ha rilanciato il suo nome per il ruolo di premier. "Ho ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi Di Maio. Nel corso dell'incontro ha chiesto il sostegno ...

Incontro Di Maio-Meloni - FdI dentro nuovo governo? : Ancora trattative per la formazione del nuovo governo. Oggi Luigi Di Maio ha incontrato il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , per cercare di allargare la maggioranza e avere dei numeri più ...

Meloni : sostegno FdI? Dipende da premier : 19.50 "Ci chiedono se sosterremo o no il governo 5 Stelle-Lega. Voglio rispondere a questa domanda pubblicamente e non con trattative sotterranee che non ci sono mai appartenute. In primo luogo la nostra scelta non può prescindere da chi sarà il presidente del Consiglio". Così Giorgia Meloni, leader di FdI. "E' evidente che chi guida il governo ne caratterizza l'azione", sottolinea in un post su Facebook. E aggiunge che qualsiasi scelta sarà ...

La Meloni "irritata" con Salvini Fdi pronta a fare opposizione : "Irritazione" da parte di Giorgia Meloni per come Matteo Salvini è arrivato all'accordo, ancora in via di definizione, con Luigi Di Maio. Fratelli d'Italia ha riunito mercoledì sera a Roma i suoi massimi dirigenti e l'opinione prevalente... Segui su affaritaliani.it

La Meloni "irritata" con Salvini Fdi pronta a fare opposizione Nel governo (con Crosetto) solo se... : "Irritazione" da parte di Giorgia Meloni per come Matteo Salvini è arrivato all'accordo, ancora in via di definizione, con Luigi Di Maio. Fratelli d'Italia ha riunito mercoledì sera a Roma i suoi massimi dirigenti e l'opinione prevalente... Segui su affaritaliani.it

La Meloni "irritata" con Salvini Fdi pronta a fare opposizione Nel governo (con Crosetto) solo se... : "Irritazione" da parte di Giorgia Meloni per come Matteo Salvini è arrivato all'accordo, ancora in via di definizione, con Luigi Di Maio. Fratelli d'Italia ha riunito mercoledì sera a Roma i suoi massimi dirigenti e l'opinione prevalente... Segui su affaritaliani.it

Meloni : "FdI non ostile a sostegno M5S" : 23.22 "Come direbbe qualcuno, Fratelli d'Italia non è ostile ad un sostegno del M5S ad un governo di centrodestra, che preveda a monte un'intesa di massima sulla legge elettorale". Così Giorgia Meloni, leader di FdI, dopo la proposta lanciata da Salvini. "Non è, infatti, di legge elettorale che si deve occupare il governo nel tempo in cui sarà in carica ma di lavoro, immigrazione, sicurezza, taglio delle tasse e famiglie", afferma in una nota.

Eutanasia : Donzelli (Fdi) - grati a governo per Alfie - grande sensibilità Meloni : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Giorgia Meloni ha dimostrato ancora una volta grande sensibilità, siamo grati al governo di aver accolto il suo appello e aver così deciso di concedere la cittadinanza italiana ad Alfie Evans. Un gesto che consentirà al piccolo e ai suoi genitori di coltivare ancora un lume di speranza”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.“Una nazione che concede ...

Di Maio gela la Lega : 'Non tratto con Berlusconi e Meloni' - Ma si tenta il dialogo sull'appoggio esterno di FI e FdI : FI: "M5s immaturi, non vogliono formare il governo" - "E' evidente che un governo a guida M5s non credo che potrebbe avere l'appoggio né esterno, né interno, di Forza Italia o di Fratelli d'Italia", ...

Consultazioni bis - Gelmini (FI) e Meloni (FdI) : “A Mattarella chiederemo incarico per centrodestra e Salvini” : “Domani chiederemo al capo dello Stato Mattarella l’incarico per il centrodestra e per Matteo Salvini“. Così, dalla Camera dei deputati, il capogruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini. Parole alle quali si è accodata poco dopo anche il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Domani chiederemo l’incarico, non prescindiamo da un centrodestra unito. Salvini? Non si brucerà, non vogliamo gettarlo in un ...

Terremoto : domani Meloni presenta proposte Fdi per ricostruzione : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – domani, alle ore 11.30, presso la sala stampa della Camera, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni presenta alla stampa il pacchetto di riforme di Fdi per la ricostruzione delle zone terremotate. Oltre ai deputati di Fratelli d’Italia interverranno alla conferenza il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il sindaco di Pergola e vicepresidente dell’Anci, Francesco ...