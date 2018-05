Melania e Donald | che relazione è quella tra la First Lady e il Presidente

Melania e Donald Trump separati alla Casa Bianca?/ La First Lady batte ai sondaggi il marito 47% contro 40 : Donald e Melania Trump separati in Casa? Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti secondo la stampa americana. E la First Lady non sopporta più Ivanka...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:12:00 GMT)

Donald Trump e Melania - separati in Casa (Bianca) : Trump fa rima con «muro». Dopo quello che il presidente Donald aveva promesso di costruire tra gli Stati Uniti e il Messico, stavolta è la first lady Melania a erigere il suo, seppur solo metaforico. Secondo quanto riportato dal Washington Post, infatti, la coppia vivrebbe in ali separate della Casa Bianca e starebbe insieme solo il tempo strettamente necessario: Melania nella East Wing, dove sta ristrutturando gli uffici, Donald nella West ...

Melania E DONALD TRUMP SEPARATI ALLA CASA BIANCA?/ La smentita della portavoce della First Lady : "Chiacchiere" : DONALD e MELANIA TRUMP SEPARATI in CASA? Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti secondo la stampa americana. E la First Lady non sopporta più Ivanka...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:16:00 GMT)

Melania e Donald Trump separati alla Casa Bianca?/ La ‘mossa’ della First Lady dopo il caso Stormy Daniels : Donald e Melania Trump separati in Casa? Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti secondo la stampa americana. E la First Lady non sopporta più Ivanka...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:55:00 GMT)

Usa - per il "Washington Post" Donald e Melania Trump vivono da separati : Nell'inverno del 2014, aveva fatto scalpore la notizia di Barack e Michelle Obama che alloggiavano in due camere di albergo separate durante un soggiorno alle isole Hawaii. Quattro anni dopo, un'altra ...

Donald Trump e Melania “separati in casa” : “I due non dormono insieme - e tra la first lady e Ivanka non corre buon sangue” : Lui si sveglia all’alba e twitta. Lei si alza più tardi e si dedica al figlio. I due, ha raccontato una fonte al Washington Post, passano pochissimo tempo insieme. Non dormono insieme, non mangiano insieme, si divertono (si divertono?) separatamente. Sono Donald Trump e la first lady Melania che, sempre stando al quotidiano statunitense, non starebbero insieme nemmeno quando si trovano nella nota residenza di vacanza. Ma Melania, ...

Donald e Melania Trump separati in casa?/ Stati Uniti - coppia presidenziale ai ferri corti : e Ivanka... : Donald e Melania Trump separati in casa? Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti secondo la stampa americana. E la first lady non sopporta più Ivanka...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:37:00 GMT)

Donald Trump e Melania - separati in Casa (Bianca) : Non dormono insieme, non mangiano insieme. Fra la West Wing di Donald Trump e la East Wing di Melania Trump è come se ci fosse un muro. Il presidente si sveglia alle 5.30 e subito guarda la tv e twitta, la First Lady si sveglia nella sua camera da letto un po' più tardi e subito si dedica al figlio Barron, che deve andare a scuola. Ma la coppia presidenziale si 'evita' anche durante il tempo libero. A ricostruire le vite separate ...

Donald Trump e Melania - separati in Casa Bianca : Non dormono insieme, non mangiano insieme. Fra la West Wing di Donald Trump e la East Wing di Melania Trump è come se ci fosse un muro. Il presidente si sveglia alle 5.30 e subito guarda la tv e twitta, la First Lady si sveglia nella sua camera da letto un po' più tardi e subito si dedica al figlio Barron, che deve andare a scuola. Ma la coppia presidenziale si 'evita' anche durante il tempo libero. A ricostruire le vite separate ...

Donald Trump : "Il regalo a Melania per il compleanno? Non ho avuto tempo - sono troppo impegnato" : Gli obblighi presidenziali hanno imposto a Donald Trump di venir meno ai doveri coniugali. Per il giorno del compleanno della moglie Melania, il 26 aprile, il tycoon non è riuscito a comprarle un regalo. Lo ha raccontato lui stesso nel corso di un'intervista concessa a 'Fox and Friends'. "E' un giorno speciale, è il compleanno di Melania. Tanti auguri", ha esordito lui, rivolgendo un pensiero alla first lady. Ma quando i ...

Melania e Donald Trump si tengono (bene) per mano. Merito di una cena con i Macron : Melania e Donald Trump, rispettivamente First Lady e presidente degli Stati Uniti d’America, ce l’hanno fatta. Dopo un susseguirsi di tentativi andati a male e malcelati rifiuti. Stavolta lei non ha allontanato il braccio di lui, né ha fatto un rapido passo avanti: la coppia è riuscita a tenersi bene per mano. L’occasione, d’altronde, poco si prestava a screzi tra una coppia che (finora) ha fatto poco e niente per ...

Sarah Altobello/ Sosia italiana di Melania Trump : "Lei è me - sogno Donald come marito!" (Pomeriggio 5) : Sarah Altobello, la Sosia italiana di Melania Trump ospite oggi a Pomeriggio 5: modella barese, sogna di poter avere suo anche il marito Donald, le sue recenti dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Melania e Donald Trump uniti più che mai : Niente ombrello aperto solo su di lui, né tentativi andati a male di prendere la mano di lei. Stavolta Donald Trump ha percorso il prato della Casa Bianca abbracciato alla sua first lady Melania, fino ai primi gradini dell’elicottero. La coppia presidenziale ha preso poi il volo verso il New Hampshire per tenere un discorso contro la «crisi degli oppioidi» al Manchester Community College. E lì il presidente, 71 anni, ha usato solo belle ...

Melania inciampa ma questa volta Donald fa il gentlement : I tacchi tradiscono Melania Trump ma Donald, un po' a sorpresa, è lì a sorreggerla. L'episodio è accaduto mentre la coppia presidenziale usciva dalla Casa Bianca per raggiungere l'aereo che li avrebbe poi portati in New Hampshire.Nelle immagini si vede la first lady inciampare sul prato ma prontamente The Donald l'ha sorretta impedendo una caduta. Un gesto inedito considerati i precedenti. In più di un'occasione, ...