quattroruote

: Mazda MX-5 - Yamamoto Signature, la serie speciale per gli amanti della guida - dinoadduci : Mazda MX-5 - Yamamoto Signature, la serie speciale per gli amanti della guida - mazdaeurope : RT @lussostyle1: Presentata la seconda delle #serielimitate dell #mx5 di Mazda Italia: la #YamamotoSignature! - bighelius : RT @HDblog: Mazda MX-5 Yamamoto Signature: Jinba Ittai all'ennesima potenza | Anteprima da Miataland -

(Di domenica 13 maggio 2018) Il viaggionei territori delle vetture a tiratura limitata prosegue con la MX-5. la seconda interpretazione delle tre previste dallaTop Limited Editions ed è composta da soli quattro esemplari, acquistabili dal 17 maggio unicamente online a 37.500 euro. il risultato dellincontro Giappone-Italia. Diversamente dalla Grand Tour, tirata in sei unità, con una personalità orientata a soddisfare le esigenze deglidei viaggi, lasi prefigge di catalizzare gli appassionati. Non è, quindi, casuale che sia dedicata a-san, lingegnere che ha curato non solo lo sviluppo delle ultime tre generazioniMX-5, ma anche una bella quantità di motori, compresi i rotativi Wankelcoupé MX-7 e787B che trionfò a Le Mans nel 1991. La genesi di questa MX-5 parte dallincontro e dallo scambio di idee tra ...