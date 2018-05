Matteo Salvini | ' O si chiude o alzo le braccia' Oggi nuovo incontro al Pirellone

La Lega di Matteo Salvini cede : Luigi Di Maio sarà premier : Inspiegabile il comportamento di Matteo Salvini. Ha tradito l’alleanza di centrodestra. Si è elevato a difensore di Luigi Di Maio.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il problema del premier terzo. M5s - il brutto sospetto : 'Lui no - si venderebbe subito' : Caccia al premier terzo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedranno oggi a Milano, e forse ripeteranno il vertice anche domenica per trovare la quadra sul governo di M5s e Lega . In ballo, più che il ...

Giorgia Meloni delusa da Matteo Salvini. Fdi smaschera Luigi Di Maio : “Ho ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi di Maio. Nel corso dell’incontro cordiale durato quasi un’ora e mezza Luigi di

Governo Lega-M5s - Silvio Berlusconi : 'No - non mi sento tradito da Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi non si sente tradito dal segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, presente a Amart, mostra mercato dell'antiquariato al Museo della Permanente a Milano, ...

Sergio Mattarella - i dubbi del Quirinale sul contratto di governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : cosa manca : Tra M5s e Lega tutto fatto. Tranne il contratto di governo da presentare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Al di là delle ironie, la riunione-fiume di giovedì tra i grillini Luigi Di ...

Luigi Di Maio - il retroscena clamoroso. La ridicola offerta a Matteo Salvini : 'Io premier - e tu...' : Un grosso problema per Luigi Di Maio e Matteo Salvini : si chiama premier . È difficile la quadra per individuare il 'nome terzo' da piazzare a Palazzo Chigi senza scontentare Quirinale , Lega e M5s . ...

Luigi Bisignani sapeva tutto : quando Gianroberto Casaleggio gli disse - 'sarà governo Lega-M5s'. E ora su Matteo Salvini... : Luigi Bisignani lo aveva detto e scritto già nel 2005: il governo? Sarebbe stato Lega-M5s , proprio quello che sta succedendo in questi giorni. E Bisignani ne scrive su Il Tempo , ricordando quanto ...

Matteo Renzi - il bue che dà del cornuto all'asino : 'Ora Luigi Di Maio e Matteo Salvini rispettino le loro promesse' : La reazione di Matteo Renzi al governo Lega-M5s piove su Facebook. ' Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno la maggioranza in Parlamento, con buona pace di chi diceva che il Movimento Cinque Stelle è un ...

Ritorna l'ipotesi Salvini premier "Al 50% Matteo a Palazzo Chigi" Governo - esclusiva Affaritaliani.it : Governo Lega-M5S, Matteo Salvini presidente del Consiglio: secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti ai massimi livelli, è questo il vero obiettivo della Lega, rimasto finora assolutamente top secret, nelle trattative ormai avanzate con i 5 Stelle e Luigi Di Maio... Segui su Affaritaliani.it

Matteo Salvini chiede un accordo entro lunedì oppure il voto : L’intesa sulla formazione del governo Lega-Movimento 5 Stelle potrebbe saltare. Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono agli antipodi e

Alessandra Ghisleri : 'Luigi Di Maio o Matteo Salvini? Ecco a chi conviene l'intesa. E la figura terza...' : Verso l'accordo tra M5s e Lega per un governo politico. Un accordo che sembra andare senza particolari indugi verso l'individuazione di una figura terza per il ruolo di premier. Ma a chi converrà di ...

Governo - ipotesi staffetta Luigi Di Maio e Matteo Salvini : due premier a tempo - ma la pista perde quota : Il nodo principale della trattativa tra M5s e Lega per la formazione del Governo, come è noto, è il nome del premier. Un nome che i due leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, vogliono politico. Nome ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla ricerca di un premier terzo. In forte ribasso l'ipotesi di una staffetta : Quasi due ore di incontro di buon mattino. Poi il comunicato: "Passi avanti, sia su premier sia su programma". Matteo Salvini e Luigi Di Maio offrono al Quirinale il passo concreto che il Colle si aspettava per dare ulteriore tempo all'intesa. Entrambi sono convinti che nel giro di qualche mossa si arriverà a dama. Per questo hanno fissato a domenica la chiusura della partita, con l'obiettivo di presentarsi da Sergio Mattarella ...