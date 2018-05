Mattarella aspetta e avverte | ' il presidente non è un notaio'

Mattarella aspetta segnali. Forse un ticket per un 'governo neutrale' : Affiancata - al ministero dell'economia - da salvatore rossi, da cinque anni direttore generale di Bankitalia -

Governo - Mattarella non aspetta il Pd : "nuove consultazioni" - tramonta l'asse dem-5stelle : "A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. E non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di Governo". Lo rende noto oggi il Quirinale, una nota...

Governo - avviato il dialogo Pd-M5s. Mattarella aspetta fino al 3 maggio. Gelo di Renzi : 'il mio mandato si chiude con esito positivo' ha detto ieri il presidente della Camera Fico, dopo aver riferito al quirinale sugli esiti della sua esplorazione. Mattarella adesso attendera' la ...

Governo : Fico chiude mandato - ora Mattarella aspetta confronto M5S-Pd/Adnkronos : Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Non cambia la linea del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla conduzione del processo per arrivare alla formazione di un nuovo Governo. Sono partiti e schieramenti che nel confronto al loro interno e tra di essi debbono fornire al Capo dello Stato gli elementi per valutare se, in che modo e con quale maggioranza possa nascere un nuovo esecutivo. Dopo l’esito dell’esplorazione del ...

Governo : Fico chiude mandato - ora Mattarella aspetta confronto M5S-Pd/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Una nuova pausa, quindi, stavolta più lunga rispetto a quella che seguì dopo la fine dell’incarico alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per capire se effettivamente possa nascere un Governo fondato su una maggioranza Pd-M5S. Ma d’altra parte la complessità della situazione, sin dall’indomani delle elezioni del 4 marzo lasciava immaginare una crisi dai tempi lunghi. Bisognerà ...

Governo - Fico da Mattarella : 'Mandato esplorativo positivo - Ora si aspetta l'esito della direzione Pd' : "Il mandato esplorativo ha avuto un esito positivo, si conclude qui". Lo ha detto Roberto Fico al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il prossimo appuntamento ...

E i dem - con molte reazioni negative - aspettano la direzione del partito. Anche per rispetto a Mattarella : L'apertura di Martina a Di Maio è accolta con gelo dai renziani. Fassino parla di mutamento di scenario da cogliere. Le alternative a un governo Pd-Cinquestelle sono peggiori -

Martina : Pd aspetta Mattarella - lunedì capiremo scenario Governo : Milano , 21 apr. , askanews, 'Siamo al quarantottesimo giorno di stallo, di polemiche, veti e controveti; diciamo che siamo passati da 'prima gli italiani' a 'prima i fatti loro' e questo è ...

I partiti aspettano Mattarella. Il Pd presenta le proposte - Salvini apre a una figura terza : Ancora tutto fermo nella partita relativa al governo, in attesa della decisione del presidente Mattarella per superare lo stallo fra i partiti. ...

Nemmeno i missili di Trump smuovono i partiti sul governo : tutti aspettano Mattarella e c'è chi pensa al governo di tutti... : Nemmeno i missili di Trump su Damasco riescono a smuovere le forze politiche italiane sulla formazione di un governo dopo il voto del 4 marzo. Eppure di urgenza ha parlato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri, al termine del secondo giro di consultazioni al Quirinale. Niente. A parole, l'urgenza viene raccolta, ne parlano sia Matteo Salvini che Silvio Berlusconi, ma nei fatti non ci sono passi in avanti. In altri tempi, di ...

Cosa aspettarsi dal secondo - e ultimo - giro di consultazioni di Mattarella : QualCosa si muove, sotto il cielo della politica, anche se a ogni passo avanti se ne registra uno indietro. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sentono di nuovo al telefono e decidono la ...

Cosa aspettarsi dal secondo (e ultimo) giro di consultazioni di Mattarella : QualCosa si muove, sotto il cielo della politica, anche se a ogni passo avanti se ne registra uno indietro. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sentono di nuovo al telefono e decidono la candidatura alla presidenza della Commissione speciale della Camera, dove siederà il leghista Nicola Molteni. E domani si riunirà un vertice di centrodestra. Per il resto le dichiarazioni dei due ...

DIETRO LE QUINTE/ Mattarella e la tentazione Cottarelli (aspettando Draghi) : Dall'uomo solo al comando al governo di tutti: sembra questo lo scenario al quale sta lavorando Mattarella. Con un obiettivo: una transizione verso Draghi. MARA MALDO(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ L'idea di Mattarella e Berlusconi per "fregare" M5s e Lega, di A. FannaSPILLO/ Il piano svendi-Italia dei 5 Stelle approvato (anche) da Monti, di P. Annoni