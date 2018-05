Mattarella all' Adunata nazionale degli Alpini

Adunata Alpini Trento - Mattarella alla sfilata : Il presidente accolto calorosamente, insieme alla presidente del Senato Elisabetta Casellati e alla ministra della Difesa Roberta Pinotti. Nel cielo, le Frecce Tricolori Atti di vandalismo: incendiate ...

Adunata Alpini : Mattarella rende onore alle lapidi ai Caduti a Trento : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha raggiunto questa mattina il cimitero monumentale di Trento per la deposizione di due corone, una alla lapide dei Caduti italiani e l’altra a quella dei Caduti austroungarici. Il Presidente della Repubblica si trova a Trento nell’ultima giornata della 91ª Adunata nazionale degli Alpini. Presenti autorità civili e militari, tra cui la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ...

Crozza-Mattarella e le “groupies parlamentari” - dalla gioia alla brace : “Avete visto che bluff?”. Poi la triste realtà : Esilarante l’interpretazione del Presidente Sergio Mattarella nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – finalmente soddisfatto e attorniato dall’entusiasmo di groupies per il bluff che parrebbe aver sbloccato lo stallo politico. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Mattarella e le “groupies parlamentari”, dalla gioia alla brace: ...

Mattarella nega alla Lega i ministeri chiave con i dossier esteri : Nessun problema, invece, per la poltrona di ministro dell'Economia , sempre che ci vada Giancarlo Giorgetti, e dell'Interno. Il punto, però, resta soprattutto la premiership. Di Maio e Salvini hanno ...

Mattarella dà più tempo ma avrà l’ultima parola su Ue - alleanze e squadra : Già prima di mezzogiorno, senza attendere il gong delle ore 17, Di Maio e Salvini hanno fatto sapere al Colle che tutto procede, il macigno Berlusconi è stato rimosso e pure l’altro ostacolo (chi farà il premier) verrà presto superato. Alla luce dei passi avanti, hanno domandato altri tre giorni di tempo per concludere le trattative. Domenica faran...

Governo Salvini-Di Maio - nuovo incontro alla Camera dopo via libera di Berlusconi Mattarella : “No a narrativa sovranista” : Annullati tutti gli impegni, comincia la trattativa per arrivare a un programma e nomi condivisi. E’ iniziato poco dopo le nove di mattina il nuovo faccia a faccia tra il segretario del Carroccio Matteo Salvini e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. dopo il via libera di ieri sera di Silvio Berlusconi, i due si sono incontrati nella sala Siani del palazzo dei gruppi della Camera. Convitato di pietra il presidente Sergio ...

Sergio Mattarella mette in guardia dalle fughe in avanti sull'Europa : "Le proposte dei sovranisti sono seducenti ma inattuabili" : "Pensare in Europa di potercela fare da soli è inganno consapevole delle pubbliche opinioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina a Firenze, aprendo i lavori dell'ottava edizione di "The State of the Union", dedicato al tema della solidarietà in Europa. E poi ancora: "Occorre "avviare la riscoperta dell'Europa come un grande disegno sottraendoci ai particolarismi e a narrative sovraniste ...

Valigia sospetta all'aeroporto mentre arriva Mattarella - intervengono gli artificieri : Firenze, 9 maggio 2018 - Una Valigia abbandonata nel parcheggio dell' aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze è stata fatta brillare dagli artificieri della polizia che, poco prima, l'avevano ...

Governo - M5s e Lega chiedono più tempo a Mattarella | Salvini : "Non si romperà l'alleanza di centrodestra" : Possibile una svolta per il Governo. Salvini e Di Maio, dopo un vertice a due, chiedono 24 ore di tempo a Mattarella per vedere se riusciranno a trovare una intesa. Forza Italia dovrà decidere che posizione prendere in caso di accordo

Aldo Moro : Mattarella - “liberare il suo pensiero dalla prigione”/ Sondaggio choc : metà studenti non sa chi sia : Omicidio Aldo Moro, 40 anni fa ritrovamento in Via Caetani a Roma: tra misteri, Br e accuse. Gentiloni, "suo delitto pesa sulla coscienza della Repubblica". Il celebre discorso del 1968(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:40:00 GMT)

Terrorismo. Mattarella : democrazia miglior antidoto alla violenza : "Non dimenticare significa anche fare i conti con questa storia che ha attraversato la vita della Repubblica e ha messo a dura prova quella costruzione democratica - sottolinea il Capo dello Stato - che il popolo italiano è riuscito a erigere dopo la Liberazione e che la Costituzione ha reso un patrimonio di valori, non soltanto di norme giuridiche"