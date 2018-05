Mattarella a M5s e Lega | “Scelta premier spetta al Colle” Meloni | “Dovevamo contestare

Mattarella - contratto di Governo Salvini-Di Maio e nomi ministri M5s-Lega/ "Come Einaudi arbitro - non notaio' : Mattarella attende da Salvini-Di Maio contratto Governo, premier, nomi ministri Lega-M5s: Capo Stato: 'non sono un notaio, come Einaudi con Pella'.

Governo M5S-Lega - resta il nodo del premier. Salvini contesta i moniti di Mattarella : Ancora nessun nome condiviso sul tavolo per la casella della premiership. Ma la trattativa per il Governo giallo-verde ha fatto registrare qualche progresso rispetto allo stallo di venerdì. Più sul fronte tecnico - è stato raggiunto l’accordo sui primi dieci punti della bozza di «contratto di Governo» - che su quello politico, cruciale, che riguarda la scelta del premier...

M5S-Lega verso l’accordo : «Intesa sui temi caldi». Mattarella : presidente non è notaio : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello M5S, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo su legge Fornero e reddito di cittadinanza. Domenica nuovo incontro. Sul vertice incombe il monito di Mattarella, che ricorda Luigi Einaudi: «Il presidente non è un ...

Governo M5S-Lega - accordo su 10 punti. Mattarella : il Presidente non è un notaio : La notizia della riabilitazione di Berlusconi incrocia il giorno chiave delle trattative per il Governo M5S e Lega. Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La prima bozza di “contratto” prevede 19 punti chiave. Nelle stesse ore un avvertimento chiaro a Lega e M5s è arrivato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «La nomina del premier spetta al Capo dello Stato» ha ...

Governo - il discorso di Mattarella che mette in guardia Lega e M5S : “Su scelta del premier Einaudi usò in pieno le sue prerogative” : “Cercando sempre leale sintonia con il Governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario”. E’ un passaggio dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Dogliani. “Fu il caso illuminante del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo le elezioni del 1953 per la quale non ritenne di avvalersi ...

