Martina | Di Maio e Salvini risparmino altre sceneggiate

Martina : Di Maio e Salvini risparmino a italiani altre sceneggiate : Roma, 13 mag. , askanews, 'Leggo che Lega e 5 stelle avrebbero chiesto pazienza perché stanno 'facendo la storia'. Consiglierei di rimanere con i piedi per terra nonostante da giorni abbiano preso in ...

Di Maio : "Voto a luglio sarà un ballottaggio" | Martina : lui e Salvini irresponsabili : Mattarella ha proposto due alternative ai partiti: un esecutivo a tempo guidato da personalità neutrali (pronto a lasciare in caso di un accordo politico tra i partiti) o nuove elezioni già in estate (pur avvertendo dei pericoli che comporterebbe, a partire dal probabile aumento dell'Iva)

Governo - Martina : da Di Maio e Salvini atteggiamento irresponsabile : "Ho trovato totalmente irrispettoso che nel bel mezzo di una giornata delicata come quella delle consultazioni Di Maio e Salvini si ritrovino e decidano addirittura la data del voto". Lo afferma il ...

Di Maio 'Salvini Rapporto complicato - tolga i voti dal freezer'. Martina 'Lega e M5s irrispettosi verso il Colle' : ROMA - Di fronte allo scenario di un ritorno al voto in piena estate , Luigi Di Maio definisce a Rtl 102.5 il suo Rapporto con Salvini come lo stato di Facebook 'una relazione complicata'. Un Rapporto ...

Governo - il segretario del Pd Martina : “Se Di Maio ha offerto passo indietro anche a noi? No - mai arrivati a discutere di persone” : “Di Maio aveva offerto passo indietro anche a noi? No, mai arrivati a discutere di persone”. Così, dopo l’offerta del capo politico M5s alla Lega, ha replicato il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, entrando alla sede nazionale dem del Nazareno a Roma per il vertice ristretto del partito, prima delle nuove consultazioni dal capo dello Stato Mattarella L'articolo Governo, il segretario del Pd Martina: “Se Di Maio ha ...

Direzione Pd. Martina : 'Per noi il tema non è mai stato votare Salvini o Di Maio premier' : 'Per noi tema il tema non è sostenere Di Maio o Salvini premier o sostenere un qualsivoglia percorso con Berlusconi Salvini e Meloni come soci di...

Direzione Pd : “Fiducia a Martina - voto unanime”/ "No a M5s" - ma Rosato apre "se Di Maio fa un passo indietro" : Direzione Nazionale del Pd: Renzi batte le minoranze, diretta live e ultime notizie. Unità attorno al segretario Martina, mandato di fiducia fino all'Assemblea (e non al Congresso)(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:21:00 GMT)

Fabrizio Cicchitto - la sentenza definitiva su Martina e Di Maio : 'Vi spiego perché sono due storditi' : Non possiamo esimerci dal fare i conti con le posizioni veramente paradossali espresse in questo periodo post elettorale dallo 'statista Di Maio' e anche da alcune di quelle emerse nel Pd. Fin dall' ...

Direzione Pd - no a governi con Di Maio o Salvini. Passa la linea Renzi - Martina confermato a tempo La giornata in direzione pd : live : E' questa la linea politica emersa al termine della direzione del Pd al Nazareno , dove con un drammatico lavoro di mediazione è stata , per il momento?, evitata una nuova scissione interna e con un ...

Martina : 'No al Governo con Di Maio o centrodestra : gestione partito collegiale' Video : Si è svolta questo giovedì 3 maggio la tanto attesa Direzione nazionale del #Pd dove il principale partito del centrosinistra ha discusso ai suoi massimi livelli sul proprio futuro [Video] e sull'atteggiamento istituzionale da avere in queste settimane in cui non pare profilarsi alcuna maggioranza di Governo. In particolare era molta l'attenzione su quello che avrebbe detto il reggente in carica Maurizio Martina. Vediamo qui di to le parti ...

Pd - la ricetta di Farinetti per un’accordo con Di Maio e Salvini. Gli piace Martina : “Renzi? A star zitti si fa bella figura” : “Direzione Pd? Non lo so cosa succederà spero che si metta d’accordo, stiamo parlando del partito che ha già i toni più moderati e che sempre meno abbia un padrone è anche positivo, credo che oggi andrà bene. Io farei l’accordo con tutti e due per fare una legge elettorale nuova. Oggi nessuno deve vincere però io sarei molto contento se votassero la permanenza di Martina all’unanimità sarebbe anche un bel segnale. Mi ...

LIVE direzione PD governo Renzi Martina M5S Di Maio Salvini Lega Mattarella : Giovedì scorso il Presidente della Camera Roberto Fico aveva riferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il risultato delle sue consultazioni, sottolineando come un dialogo tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico si fosse aperto. A distanza di una settimana da quelle parole, Di Maio ha chiuso il 'forno' PD, arrendendosi di fronte alle nette chiusure di Matteo Renzi. Quest'oggi andrà in scena la direzione che avrebbe ...

Festa del lavoro. Di Maio : va rivisto jobs act. Martina : sicurezza è vera emergenza : Il mio pensiero va a lavoratori senza diritti - scrive in una nota - Laura Boldrini di Liberi e Uguali. Intanto Matteo Salvini, su una ruspa, twitta: "Prendo lezioni. Faccio bene?" Buon primo maggio

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Martina-Renzi - rottura PD? Di Maio vuole le elezioni - Salvini...(1 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Martina-Renzi, resa dei conti nel PD? Netanyahu si scaglia contro l'Iran: "Menzogne sull'accordo sul nucleare" (1 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 03:50:00 GMT)