Mario Tommasini | storia del ‘Basaglia emiliano’ che liberò i matti di Colorno “Un don

(Di domenica 13 maggio 2018) C’è chi lo definisce il “Basaglia emiliano”, altri, come Don Gallo, lo ricordavano come “un invincibile che non si scoraggiava mai, un Don Chisciotte che si rialzava sempre”., a Parma e non solo, lo conoscono tutti come l’uomo che ha liberato idi, l’ospedale psichiatrico che aveva sede nell’ex palazzo ducale del comune parmense. È qui che grazie a lui Franco Basaglia arrivò nel 1970 come direttore, ed è qui che i due, “lo scienziato e l’operaio” legati da valori comuni, contribuirono al ripensamento del concetto di ospedale psichiatrico. “Come Basaglia,ha sempre condiviso la cura verso gli emarginati, i poveri, gli svantaggiati della società: daiai bambini, dagli anziani ai disabili”, racconta a ilfattoquotidiano.it l’amico di sempre Bruno Rossi, giornalista e oggi presidente della Fondazione a lui dedicata. Lo choc per la prima visita a ...