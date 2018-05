Maria Andò Accusata di rapina e tentato omicidio | a salvarla dei testimoni Sono

Biondo e il padre che lavora in Rai. Maria De Filippi rivela : «Quando me l'ha detto - mi è preso un colpo» : Nello speciale che Verissimo dedica ad Amici c'è spazio per tutti i ragazzi rimasti in gara e per le loro esibizioni. Maria De Filippi e Silvia Toffanin presentano le due squadre, la...

Bertolucci chiude il Bif&st : “Vi racconto la verità su quella scena tra Brando e Maria” : L’edizione 2018 del Bif&st – Bari International Film Festival si è chiusa con la consegna a Bernardo Bertolucci del “Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence”, consegnato al regista de L’Ultimo Imperatore da Giuseppe Tornatore, suo grande ammiratore. La presenza di Bertolucci a Bari è coincisa con la presentazione in anteprima mondiale della nuova versione […]L'articolo Bertolucci chiude il Bif&st: “Vi ...

Milly Carlucci - Ballando con le Stelle non andrà in onda sabato. Maria De Filippi - autostrada per il trionfo : Sabato sera Milly Carlucci non andrà in onda con Ballando con le Stelle e spiana la strada al trionfo di ascolti a Maria De Filippi e Amici . Nessun imprevisto, però: su Raiuno andrà in diretta la ...

Il capitano Maria quante puntate sono e quando finisce? : In questo speciale troverete informazioni importanti sulla fiction Il capitano Maria: quante puntate sono e quando finirà in primis, ma anche tanto altro come curiosità sul personaggio principale, Maria Guerra, interpretata da Vanessa Incontrada. L'attrice spagnola sta conquistando sempre più il pubblico con le sue interpretazioni e poi c'è un affetto nei suoi confronti che va avanti da anni e che si sta solamente consolidando nel tempo; ora ...

Maria De Filippi - Tina Cipollari verso l'abbandono di Uomini e donne : vien giù tutto - cosa c'è dietro : Una voce clamorosa su Uomini e donne , la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi . Il settimanale Nuovo Tv ipotizza che la bionda showgirl voglia dedicarsi ai figli Mattias, Francesco e ...

Ballando con le stelle 2018/ Milly Carlucci : “Se Maria m’invitasse ad Amici? Non posso - il sabato lavoro!” : Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci intervistata da Gay.it, parla del programma e della presunta compentizione: “Se Maria m’invitasse ad Amici? Non posso, il sabato lavoro!”.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:57:00 GMT)

Ivana Trump e Rossano Rubicondi trascinano Ballando con le stelle alla vittoria su Amici di Maria De Filippi : Ivana Trump e Rossano Rubicondi hanno mantenuto le promesse di successo. Trascinando Milly Carlucci e la semifinale di Ballando con le stelle alla nuova vittoria di ascolti contro Maria De Filippi e ...

Ballando contro Amici : Milly chiama due star di Hollywood (Ryan Reynolds e Josh Brolin) - Maria rivoluziona la gara (niente corali - subito eliminazioni) : Ryan Reynolds Continua l’avvincente sfida del sabato sera tra Ballando con le Stelle e Amici. Milly Carlucci prova a chiudere in testa il ‘duello’ puntando sulle decisive battute finali della tredicesima edizione del suo show, che arriva questa sera all’appuntamento con la semifinale. Maria De Filippi, invece, stravolge il Serale: niente prove corali, subito le eliminazioni. Ballando con le Stelle vs Amici: la sfida di ...

Milly Carlucci/ Batterà ancora Amici 17 di Maria De Filippi come ascolti tv? (Ballando con le stelle 2018) : Milly Carlucci si appresta a condurre le ultime puntate di Ballando con le stelle 2018. Questa sera, sabato 5 maggio, su Rai 1 è tempo di semifinale: chi saranno i ballerini migliori?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:01:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi perde la sfida con Milly Carlucci e Ballando con le stelle : ora cambia tutto : Ad Amici cambia tutto. Maria De Filippi corre ai ripari e dopo aver perso lo scontro degli ascolti con Milly Carlucci e Ballando con le stelle sabato scorso vara un nuovo regolamento per il talent di ...