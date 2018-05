Manifest | la serie Tv della NBC che sfida Lost VIDEO

ilnotiziangolo

(Di domenica 13 maggio 2018)è la nuovaTv firmata NBC che ci riporta in atmosfere già conosciute con, uno degli show cult di tutti i tempi. Un viaggio nato dal genio di Robert Zemeckis e Jack Rapke e che mira a trasmettere un messaggio di speranza e destino. Il cast presenta diversi volti noti a livello internazionale, con una sceneggiatura di Jeff Rake. La produzione diè invece a cura di Warner Bros Television e Compari Entertainment.latv: la trama in breve Durante un viaggio di routine, il volo Montego Air 828 viene colpito da una turbolenza che mette a dura prova i passeggeri presenti a bordo. Lo shock più grande riguarderà tuttavia ciò che il gruppo dovrà aspettarsi una volta ultimato l’atterraggio di sicurezza. Fra la sorpresa dei presenti, la premier didiventa uno schiaffo sul volto degli ignari passeggeri che non sanno di essere stati assenti ...