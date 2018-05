Maltempo | strada statale 362 “Jesina” chiusa per allagamenti

Maltempo Liguria : 458 mila euro per il ripristino della strada di Casarza Ligure : Sopralluogo dell’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone per la presentazione del provvedimento di finanziamento per il consolidamento del versante sulla strada comunale di Verici a Casarza Ligure: 458 mila euro provenienti da fondi della Protezione civile per un intervento ritenuto urgente in conseguenza di un evento calamitoso dovuto al Maltempo degli anni passati. Il finanziamento e’ stato inserito in un ...

Maltempo - grandine nel Varesotto : 30 cm ghiaccio su strada : Maltempo, grandine nel Varesotto: 30 cm ghiaccio su strada Maltempo, grandine nel Varesotto: 30 cm ghiaccio su strada Continua a leggere

Maltempo Sardegna : albero crolla in strada all’ingresso di Oristano : Notte di Maltempo in provincia di Oristano: si registrano scantinati allagati tra Terralba, Marrubiu e San Nicolò d’Arcidano e un grosso albero caduto sulla SS388 a causa del vento e del terreno saturo d’acqua. La situazione più critica si segnala nel Terralbese. Sulla SS388 all’altezza del cimitero di Silì (frazione di Oristano) un albero è crollato sulla carreggiata bloccando il traffico su una corsia di marcia. I Vigili del ...

Maltempo Abruzzo : ambulanza finisce fuori strada - illesi gli occupanti : Un’ambulanza della Protezione civile Valtrigno di San Salvo (Chieti) è uscita di strada finendo tra la fitta vegetazione sottostante che ha attutito l’impatto. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada comunale Mulino Cena che collega il centro abitato di Monteodorisio (Chieti) alla fondovalle Sinello. I due volontari a bordo non hanno riportato ferite, con loro non c’erano altri passeggeri né pazienti. Il conducente ha ...

Maltempo Aosta - masso sulla strada : chiusa la regionale di Roisan : A causa della caduta di un masso sulla carreggiata, è stata chiusa al traffico la strada regionale di Roisan tra la frazione Adret e il ponte di Batze, nei pressi del bivio per Valpelline. “Il masso caduto – ha spiegato il sindaco di Roisan, Gabriele Diemoz – è di oltre un metro cubo, ha attraversato la strada e si è fermato su un pianoro a valle lungo l’argine del Buthier”. Secondo quanto si è appreso la strada ...

Maltempo Molise : rami cadono sulla strada a Termoli - sfiorati bus e auto : Due grossi rami si staccano da un platano e cadono su via Molinello, strada del centro di Termoli che costeggia il parco comunale, solitamente molto trafficata. E’ accaduto oggi durante il violento temporale che si è abbattuto intorno alle 15 sulla città, in quel momento stavano transitando alcune auto e un autobus che sono per puro caso non sono stati colpiti. I residenti della zona lamentano la mancata potatura degli alberi della zona, ...

Maltempo Sardegna : esonda torrente ad Alghero - chiusa strada : A causa dell’esondazione di un torrente, è stata chiusa al transito veicolare in via precauzionale la strada che collega la zona di Sant’Anna con Salondra, ad Alghero. Segnalate criticità anche in località Monte Ricciu e Monte Agnese: sulla strada vicinale Salto Don Peppino è stato chiuso l’attraversamento del Rio Calvia e nella borgata di Sa Segada. L'articolo Maltempo Sardegna: esonda torrente ad Alghero, chiusa strada sembra ...

Maltempo Campania : crolla ponte nell’Avellinese - strada interrotta : Un ponte è crollato nella serata di ieri in provincia di Avellino per le infiltrazioni di acqua dovute al Maltempo: ha ceduto un tratto di circa 20 metri lungo la SP150 nei pressi di Teora. La strada è interrotta. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona. Il Maltempo ha provocato danni ad Avellino: l’acqua ha fatto saltare tombini provocando allagamenti in contrada Amoretta e nella frazione Picarelli. Numerosi gli ...

Maltempo nel Bergamasco : frana invade strada a Casnigo - nessun ferito : Le piogge degli scorsi giorni hanno provocato una frana nella notte a Casnigo, nel Bergamasco: i detriti hanno invaso gran parte della carreggiata. Questa mattina è stato effettuato un intervento d’urgenza per liberare almeno parte della strada, mentre il resto è stato transennato. Non si segnalano feriti. Sul posto i vigili del fuoco ed il sindaco Giacomo Aiazzi. L'articolo Maltempo nel Bergamasco: frana invade strada a Casnigo, nessun ...

Maltempo - frana in Valtellina : interrotta la strada provinciale : Pioggia battente in Valtellina e oggi pomeriggio una frana, la cui entita’ e’ ancora in corso di valutazione, ha interrotto la strada provinciale numero 9 che conduce all’abitato di Val Masino (Sondrio). Un’insegnante che tornava a casa dopo il lavoro si e’ vista piombare sul cofano della vettura due sassi e per un soffio si e’ salvata, cavandosela solo con un grosso spavento. Subito dopo il suo passaggio ...

Maltempo - emergenza a Roma : 110 interventi dei Vigili del Fuoco - strada chiusa a San Cesareo : Dalle 8 alle 16 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo dalla costa laziale fino alla parte interna della Provincia di Roma, effettuando circa 110 interventi, di cui il 80% per le piogge e il forte vento, il rimanente soccorso ordinario. Gli interventi di maggior rilievo sono dovuti alla caduta di alberi e rami, tegole, cornicioni, tettoie e pali di servizio pubblico. Una Squadra VVF del Comando di Roma è intervenuta ...

Maltempo - frana sulla Futa : chiusa la strada provinciale 65 : La strada provinciale 65 della Futa, uno dei possibili collegamenti attraverso l’omonimo valico Appenninico tra Bologna e Firenze, e’ stata chiusa nel pomeriggio per “un importante smottamento” in localita’ Livergnano, nel Comune di Pianoro. Ne da’ notizia la Citta’ Metropolitana di Bologna. La frana e’ al km 84 della strada provinciale. Solo domani mattina si valutera’ la possibilita’ ...

Maltempo : neve sulla strada regionale 509 Forca d’Acero : Astral Infomobilità comunica che si registra neve sulla strada regionale 509 Forca d’Acero: è attiva la turbina per l’allargamento della sede stradale tra il km 13+000 e il km 9+680. L'articolo Maltempo: neve sulla strada regionale 509 Forca d’Acero sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Nuoro : auto fuoristrada per grandine - 2 feriti : Intervento dei Carabinieri di Oniferi (Nuoro) questa mattina sulla SS129, dove una vettura, a causa del manto stradale reso scivoloso dalla grandine, è uscita fuori strada ribaltandosi in cunetta. Gli occupanti dell’auto, marito e moglie, sono subito stati soccorsi dai militari, dal personale del 118 e dai vigili del fuoco. Sono stati trasportati per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro: le loro ...