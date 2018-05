Maltempo in Italia Temporali in arrivo al centro nord | colpite soprattutto Liguria e

Festa della Mamma - forte Maltempo in arrivo : allerta meteo della protezione civile per tutt’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : allerta meteo – Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica già attiva sul nord-ovest, che nelle prossime ore si estenderà anche al resto del settentrione e a parte del centro Italia dove porterà fenomeni temporaleschi, più frequenti e intensi su Lombardia, Veneto e Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Giro d'Italia 2018 : il Maltempo e la pioggia non fermano Carapaz! 8tappa - Montevergine : Diretta Giro d'Italia 2018 streaming video e tv 8tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano: Carapaz vincitore del secondo arrivo in salita.

Maltempo - ancora temporali in gran parte d’Italia : nubifragio a Orte - a Milano scatta il piano emergenza : FOrte Maltempo in gran parte d’Italia, dove le intense piogge hanno causato diversi danni: tombini saltati, fiumi in piena e binari allagati con il traffico ferroviario in difficoltà sulla Roma-Firenze. Il comune di Milano ha convocato il centro operativo “con procedura d’urgenza” attivando il “piano per l’emergenza idrica”. Preoccupa sopratutto l’abbondante pioggia caduta nel pomeriggio sulla zona ...

Maltempo - Italia devastata da Nord a Sud : esondazioni e allagamenti in Toscana - danni a Roma e in altre Regioni [INFO e DETTAGLI] : Un maggio tutt’altro che primaverile sta interessando ogni parte d’Italia, con forti piogge e grandinate quasi ovunque: danni e allagamenti in diverse Regioni. Ingenti i danni, in particolare in Toscana dove le intense piogge hanno causato l’esondazione di due torrenti, l’Ema nel Fiorentino e il Segavene nel Senese. Situazione complicata anche a Roma, che ha registrato notevoli danni, con alberi e rami caduti, strade ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : L'ondata di Maltempo che da alcune ore sta flagellando la penisola mette a dura prova soprattutto alcune regioni come la Toscana e la Sardegna. tuttavia, come ribadisce la protezione Civile, le piogge ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : Alcune zone del Pisano invase da mezzo metro d'acqua. Allerta frane in Campania, violento nubifragio nel Foggiano. Nel Bellunese un manto di ghiaccio dopo una...

Maltempo : da Nord a Sud - Italia sotto la grandine : Italia devastata dalla grandine da Nord a sud, distrutti frutteti, ortaggi, pascoli, serre e campi di mais. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti in relazione all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito la Penisola con tempeste di acqua e ghiaccio. Nell’attuale fase stagionale con le piante da frutto pronte per la raccolta e le verdure in campo, la grandine – sottolinea la Coldiretti – è l’evento più temuto dagli imprenditori agricoli ...

Meteo - domenica di Maltempo. Italia culla di temporali anche la prossima settimana : Prima domenica di maggio caratterizzata da forti temporali su gran parte della penisola. Neppure la prossima settimana piogge e temporali lasceranno l'Italia.Continua a leggere

Maltempo sull'Italia - allerta della Protezione civile : Piogge e temporali sull'Italia. Un nuovo impulso perturbato, collegato alla vasta area depressionaria che da alcuni giorni è presente sul nostro paese, nel corso delle prossime ore determinerà nuovi ...

Meteo - Italia ostaggio del Maltempo : fine settimana sotto l'acqua : L'ondata di maltempo che da alcuni giorni sta flagellando l'Italia continuerà a condizionare il tempo anche nel primo fine settimana del mese di maggio. Temporali e forti piogge, che...

Maltempo - prevista ancora pioggia sull'Italia per tutto il weekend - : Il vortice mediterraneo che ha colpito la Penisola negli ultimi giorni è destinato a perdere potenza ma l'instabilità perdurerà in molte aree. Tra sabato e domenica in arrivo nuovi temporali su ...

Italia ostaggio del Maltempo : AdnKronos, - Italia ostaggio del maltempo. Il vortice ciclonico continua a far sentire i suoi effetti su molti settori Italiani: oggi temporali possibili su veronese, vicentino, padovano, veneziano, ...

Italia ostaggio del Maltempo : (AdnKronos) – Italia ostaggio del maltempo. Il vortice ciclonico continua a far sentire i suoi effetti su molti settori Italiani: oggi temporali possibili su veronese, vicentino, padovano, veneziano, verso le province di Gorizia e Trieste entro metà giornata. Diffusamente instabile anche sull’Emilia, con rischio temporalesco a Bologna, poi verso le Marche, l’Abruzzo e il Molise. L’instabilità – spiegano gli esperti ...

Maltempo - nuova allerta meteo : ancora pioggia sull'Italia : La perturbazione di origine atlantica che staziona da due giorni sull'Italia continuerà anche nelle prossime ore a determinare condizioni di instabilità su buona parte del paese, portando piogge e ...