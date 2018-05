Mahindra Kuv100 | un crossover dai signori indiani del fuoristrada

Mahindra Kuv100 - la prova de Il Fatto.it – la piccola indiana che vuole farsi spazio in Europa – FOTO : C’è chi la conosce per i pick-up Goa e forse i più vicini agli sport automobilistici l’associano ai recenti successi in Formula E. Ben pochi sanno invece che possiede il prestigioso atelier di design Pininfarina o la quota di maggioranza degli scooter Peugeot, giusto per restare nella nostra realtà europea. Giacché parliamo del colosso indiano Mahindra, attivo su diversi fronti industriali ma sempre più proiettato verso la ...