Ma nell' intelligenza artificiale l' Europa è in ritardo

Come il Seo trova aiuto nell'intelligenza artificiale : La nuova tecnologia potrebbe fare una piccola rivoluzione nel mondo del Seo, perché non è riservato ai grandi clienti. Spesso inoltre l'algoritmo rivela tendenze che gli esseri umani non avevano ...

Il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'impiego della forza letale : Prima ancora di costruire un Terminator sarebbe imperativo scrivere delle leggi che dovranno vincolari tutti i paesi nel mondo. Nessuno dovrebbe costruire delle macchine totalmente auto-coscienti. E' ...

Il nuovo Android e tanta Intelligenza artificiale : cosa vedremo nella Google I/O 2018 : Forse non avranno l'appeal delle presentazioni liturgiche dei nuovi smartphone. Ma gli aggiornamenti di Google toccano miliardi di persone. Ecco perché la Google I/O (la conferenza della società dedicata agli sviluppatori, in programma dall'8 all'11 maggio) è un'occasione importante: permette di conoscere alcune delle novità prodotte da Mountain View e che a breve saranno nelle nostre mani. Ecco le ...

La logica e l'etica mancanti nella ricerca sull'intelligenza artificiale : E' interessante sapere che la maggior minaccia etica, secondo il creatore dell'algoritmo più usato al mondo, è la scomparsa di molti, troppi, tipi di lavoro. S'impongono qui un paio di osservazioni ...

Misure Ue per ricerca e sviluppo nell'intelligenza artificiale : Bruxelles - La Commissione europea ha presentato stamani qui a Bruxelles una serie di Misure per promuovere la ricerca e lo sviluppo nel campo dell'intelligenza artificiale, facilitando gli ...

Mariana / Chi è? "Credo nell'intelligenza delle donne - ma mi piace apparire" (Grande Fratello 2018) : Mariana, Chi è? La ragazza crede nell'intelligenza delle donne, ma sottolinea come le piace molto apparire. Intanto sul web già polemica sul suo vestito. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 22:44:00 GMT)

Intelligenza Artificiale nella Sanità del futuro : tavola rotonda all’Università degli Studi di Milano : L’Intelligenza Artificiale nella Sanità del futuro sarà il tema della tavola rotonda: “Cells, l’Ospedale del futuro” che si terrà mercoledì 18 aprile 2018, dalle ore 18.00 alle 19.30, presso l’Aula del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7, Milano). Un dibattito che esplora gli scenari della Sanità del futuro, indagando le relazioni tra innovazione e tecnologia e il ...

Human+Machine - la guida al successo nell'era dell'Intelligenza Artificiale : La vera forza dell'IA - spiegano i due autori Paul Daugherty e Jim Wilson, esperti di intelligenza Artificiale per Accenture - è quella di ripensare il...

Mark Zuckerberg : "Con l'intelligenza artificiale eviteremo che Facebook interferisca nelle elezioni" : Mark Zuckerberg annuncia l'uso di intelligenza artificiale per evitare che Facebook venga usato per interferire in qualche modo nei processi elettorali attesi per quest'anno. Lo scrive lui stesso sul proprio account Facebook. "Con importanti elezioni - scrive Zuckerberg - in arrivo negli Stati Uniti, Messico, Brasile, India, Pakistan e altri paesi nel prossimo anno, una delle mie massime priorità per il 2018 è quella di sostenere ...

Intelligenza artificiale nella Pa : dall'evasione al miglioramento lavoro e servizi. Ecco a cosa servirà : L’Intelligenza artificiale a servizio del cittadino per miglioramenti in diversi settori della P.A.: progetti e investimenti