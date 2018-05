M5S-Lega trattano su flat tax. Di Maio : stiamo scrivendo la storia. Ma sul premier non c'è ancora accordo : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica. La questione ...

Governo - Di Maio “con Salvini scriviamo la storia”/ Contratto Lega-M5S - ma manca premier : Colle attende i nomi : M5s-Lega, ultime notizie Governo: oggi via libera definitivo? Live, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il Contratto. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 17:30:00 GMT)

Mattarella a M5S e Lega : “Scelta premier spetta al Colle”/ Meloni : “Dovevamo contestare la sua decisione” : Mattarella attende da Salvini e Di Maio il contratto di governo e i nomi dei ministri Lega-M5s: Capo dello Stato traccia perimetro: "non sono un notaio, come Einaudi con Pella nel '53%" (Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:50:00 GMT)

Ultime pensione anticipata 2018 - novità M5S e Lega : verso uscita a 65 anni? Video : Riforma delle Pensioni con reintroduzione del meccanismo della quota 100 per la pensione anticipata, potenziamento della Quota 41 dei precoci, lotta all'ilLegalita', Flat tax in salita rispetto alla quota del 15 per cento, regole semplici per le imprese e lotta alla poverta': sono questi i punti chiave sui quali potrebbe poggiarsi l'intesa di Governo tra il Moviemento 5 Stelle e la Lega. Più semplice arrivare all'accordo sulle pensioni e ...

Lega-M5S - contratto quasi pronto Premier 'politico' e non 'tecnico' Di Maio : "Scriviamo la storia". Video : quasi raggiunto l'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle, con una bozza 'sostanziale' di contratto che sarà presentata al Quirinale nelle prossime ore, mentre si continua a lavorare sul futuro Premier per il 'governo del cambiamento'. A Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Governo M5S-Lega - tavolo sul contratto<br>Di Maio : "Stiamo scrivendo la storia" : 14.54 - Il contratto di Governo tra M5S e Lega potrebbe chiudersi in serata. Lo staff del M5s che ha seguito Luigi Di Maio al Pirellone per l'incontro con Salvini ha fatto sapere poco fa che "Stiamo procedendo benissimo, è iniziata una fase di discesa". Secondo Di Maio:"Si sta scrivendo la storia e ovviamente ci vuole un po' di tempo. Di nomi non abbiamo parlato, c'è un ottimo clima al tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi. Per ...

M5S-Lega - «Contratto quasi chiuso» : Vertice tra i leader di Lega e Movimento 5 Stelle. Presenti anche i “tecnici” di entrambi i partiti.

Sondaggi - la trattativa di governo avvantaggia Salvini : Lega al 22 % - M5S sotto il dato elettorale. Pd al 17 - 8 : Sono a un passo dal formare un nuovo governo e – forse – dal sedersi fianco a fianco sugli scranni del Parlamento destinati ai Ministri. Ma fra i due, a guadagnarci, è soltanto Matteo Salvini. Secondo gli ultimi Sondaggi diffusi da Ixè per Huffington Post sulle intenzioni di voto degli italiani, la Lega vola al 22 per cento. Quasi 5 punti in più rispetto al risultato elettorale del 4 marzo. Il movimento guidato da Luigi Di Maio, ...

Prosegue la trattativa sul programma tra Lega e M5S. E il clima sarebbe 'ottimo' : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno lasciato a ora di pranzo il nuovo vertice al Pirellone per stendere il contratto sul programma di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Gli altri membri delle ...

Tavolo M5S-Lega : «Possibile convergenza su premier terzo». Ma il nome ancora non c’è : Salvini e Di Maio hanno lasciato l’incontro che va avanti tra le rispettive delegazioni per definire il «contratto per il governo del cambiamento». Il leader M5S: «Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po’ di tempo». Sul premier:?«Di nomi non abbiamo parlato. C’è un ottimo clima al Tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi»...

M5S-Lega - tenuta già a rischio : al Senato due in meno del "nemico" Renzi : Il dialogo tra Lega e Movimento 5 Stelle prosegue sul fronte dell'accordo di programma per il 'governo del cambiamento' , ma resta il nodo sul nome del presidente del Consiglio che guiderà l'esecutivo ...

Prosegue la trattativa sul programma tra Lega e M5S. E il clima sarebbe "ottimo" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno lasciato a ora di pranzo il nuovo vertice al Pirellone per stendere il contratto sul programma di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Gli altri membri delle deLegazioni dei partiti rimarranno invece al tavolo fino almeno alle 18 per appianare le ultime divergenze, che non sarebbero ormai troppe. Al secondo giorno di lavori serrati, gli 'sherpa' dei due partiti stanno esaminando i temi ...

Le ultime novità sulla trattativa M5S-Lega per il governo : Roma, 13 mag. , askanews, 'Tutto procede per il meglio, al tavolo c'è un ottimo clima. Per la prima volta si sta facendo una trattativa sui temi, stiamo affrontando temi molto importanti, si sta ...

Lega-M5S - contratto quasi pronto Si cerca il nome del premier terzo Di Maio : "Scriviamo la storia". Video : "La discussione sul contratto sta andando molto bene, speriamo di chiudere. Manca il nome del premier. C'è un ottimo clima. Ovviamente si sta scrivendo la storia, ci vuole un pò di tempo. Per la prima volta nella storia si porta avanti una trattativa sui temi", ha detto Luigi Di Maio... Segui su affaritaliani.it