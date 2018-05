M5s-Lega | tenuta già a rischio | al Senato due in meno del nemico Renzi

Prosegue la trattativa sul programma tra Lega e M5s. E il clima sarebbe "ottimo" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno lasciato a ora di pranzo il nuovo vertice al Pirellone per stendere il contratto sul programma di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Gli altri membri delle deLegazioni dei partiti rimarranno invece al tavolo fino almeno alle 18 per appianare le ultime divergenze, che non sarebbero ormai troppe. Al secondo giorno di lavori serrati, gli 'sherpa' dei due partiti stanno esaminando i temi ...

In corso il tavolo M5s-Lega : «Possibile convergenza su un premier terzo» : Al 23esimo piano del «Pirellone», sede della Regione Lombardia, è ripresa la trattativa tra le delegazioni di M5S e Lega per provare a far partire un Governo a oltre 70 giorni dalle elezioni. L’obiettivo è chiudere entro stasera il programma per un esecutivo giallo-verde ma il nodo da sciogliere resta l’indicazione del premier (e, a cascata, dei ministri) da proporre al presidente della Repubblica...

M5s e Lega lavorano per Elisabetta Belloni premier : C’è da convincere il Capo dello Stato. Serve un nome condiviso non solo da leghisti e grillini ma anche dal

Ultime pensione anticipata 2018 - novità M5s e Lega : verso uscita a 65 anni? : Riforma delle pensioni con reintroduzione del meccanismo della Quota 100 per la pensione anticipata, potenziamento della Quota 41 dei precoci, lotta all'ilLegalità, "Flat tax" in salita rispetto alla quota del 15 per cento, regole semplici per le imprese e lotta alla povertà: sono questi i punti chiave sui quali potrebbe poggiarsi l'intesa di Governo tra il Moviemento 5 Stelle e la Lega. Più semplice arrivare all'accordo sulle pensioni e ...

Dalla flat tax al conflitto di interesse - tutti i punti del contratto di governo M5s-Lega : Lega e Movimento 5 Stelle d’accordo sull’addio a pagelle fiscali e spesometro, sulla riforma dell’Irpef a due aliquote con deduzioni pro-ceto medio e «pace fiscale» sulle vecchie...