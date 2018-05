M5S-Lega | l’accordo è lontano Salvini irritato rischia di fare saltare il tavolo

Governo M5S -Lega - resta il nodo del premier. Salvini contesta i moniti di Mattarella : Ancora nessun nome condiviso sul tavolo per la casella della premiership. Ma la trattativa per il Governo giallo-verde ha fatto registrare qualche progresso rispetto allo stallo di venerdì. Più sul fronte tecnico - è stato raggiunto l’accordo sui primi dieci punti della bozza di «contratto di Governo » - che su quello politico, cruciale, che riguarda la scelta del premier. ..

[Il retroscena] Salvini - Di Maio e le due ore da soli. "Aspettate sms" - poi arriva l'ordine. Il premier Lega- M5S c'è : Fatto è che nella giornata in cui sembrava che dovesse saltare tutto - tensioni interne, insulti a vicenda, la riabilitazione politica di Silvio Berlusconi, il suo possibile ritorno in Parlamento, l'...

FINANZA & MERCATI/ La verità dietro la calma piatta sul governo M5S-Lega : Sembra che i MERCATI non stiano reagendo male all'ipotesi di un governo Lega-M5s in Italia. In realtà non è il caso di illudersi, spiega UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:03:00 GMT)FINANZA/ L'allarme per l'Italia viene da Argentina e Turchia, di U. BertoneM5s-Lega & FINANZA/ Deficit, fiscal compact e dazi: sarà scontro con l'Europa?, int. a M. D'Antoni