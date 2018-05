M5S-Lega | accordo vicino sul Contratto Si tratta anche oggi per chiudere

Governo : ok M5S-Lega a 15 punti programma : Potrebbero essere aggiunti, si apprende dalle stesse fonti, ad esempio il tema del tagli agli sprechi della politica e della spending review o un punto ad hoc sulla meritocrazia. L'obiettivo, almeno ...

Governo Lega-M5S - Casalino : “Abbiamo affrontato 15 punti - ne mancano 5. Vogliamo chiudere oggi” : “Il programma è all’incirca sui venti punti, 15 li abbiamo affrontati e adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio perché Vogliamo chiudere oggi, potremmo anche non farcela. Ci sono ancora tante cose su cui discutere”. Lo ha detto il portavoce del M5S Rocco Casalino al suo arrivo al Pirellone, a Milano, per la seconda giornata di tavolo tecnico tra Lega e pentastellati per la stesura del ‘contratto per ...

Governo. Lega e M5S al lavoro : ok all'accordo potrebbe arrivare oggi. Incertezza su premier : L'appuntamento, all'indomani del primo round, è ancora a Milano e l'obiettivo dichiarato dai leader delle due forze politiche, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, è di presentarsi al Quirinale con l'accordo sul 'Contratto per il governo del cambiamento'

Governo M5S-Lega - è populismo all’italiana. Come reagisce l’economia mondiale : Se l’alleanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si fosse verificata nel 2013 avrebbe causato un terremoto in tutta Europa: è quello che si mormora nelle più grosse piazze affari. Oggi, invece, tutto sembra tranquillo. Il motivo? Dal 2013 il contesto finanziario ed economico in cui l’Italia si muove all’interno dell’Europa unita è mutato e nessuno ha ben capito se le promesse e le riforme annunciate nella campagna elettorale dai due leader fanno ...

Due giorni di incontri tra Lega e M5S : Oggi Salvini e Di Maio si troveranno di nuovo a Milano per quello che dicono potrebbe essere l'ultimo giorno di trattative sul nuovo governo The post Due giorni di incontri tra Lega e M5S appeared first on Il Post.

Governo - Sgarbi : “Accordo Lega-M5S è una cagata senza senso”. Poi il giudizio senza appello su Di Maio : “Ho vissuto giornate di profonda irritazione con il gruppo di Forza Italia. Io gli ho detto che la riabilitazione è automatica, se non è intervenuto un crimine grave, ed era automatica. Ma i peggiori sono quelli di Forza Italia che gli hanno fatto credere che non gli arrivasse. Certo che arrivi adesso è una beffa del destino per la macchina indietro rispetto a quello che ha fatto fare a Salvini e Di Maio. L’accordo tra Di Maio e ...

Mattarella a M5S e Lega : premier - prerogativa del Colle : Il presidente della Repubblica richiama Einaudi che bloccò le leggi senza copertura e non seguì le indicazioni della Democrazia Cristiana per la nomina del premier avvertendo così i leader: 'll capo ...

M5S-Lega - trattativa a oltranza sul premier. Di Maio stoppa Salvini : Salvini deve rassicurare gli alleati storici: Giorgia Meloni, imbufalita per essere stata mandata allo sbaraglio da Di Maio, e Berlusconi che ora si gode l'agibilità politica riconquistata. A Milano, ...

Governo M5S-Lega - resta il nodo del premier. Salvini contesta i moniti di Mattarella : Ancora nessun nome condiviso sul tavolo per la casella della premiership. Ma la trattativa per il Governo giallo-verde ha fatto registrare qualche progresso rispetto allo stallo di venerdì. Più sul fronte tecnico - è stato raggiunto l’accordo sui primi dieci punti della bozza di «contratto di Governo» - che su quello politico, cruciale, che riguarda la scelta del premier...

M5S-Lega : l’accordo è lontano. Salvini irritato rischia di fare saltare il tavolo : Il Presidente Sergio Mattarella ha spiegato a chiare lettere la strada da seguire. Nessuna “narrativa sovranista” contro l’Unione europea. Il Capo dello

[Il retroscena] Salvini - Di Maio e le due ore da soli. "Aspettate sms" - poi arriva l'ordine. Il premier Lega-M5S c'è : Fatto è che nella giornata in cui sembrava che dovesse saltare tutto - tensioni interne, insulti a vicenda, la riabilitazione politica di Silvio Berlusconi, il suo possibile ritorno in Parlamento, l'...

M5S-Lega - contratto quasi fatto : ecco i punti principali : Arriva, dopo qualche giorno e più di un tentennamento, il titolo del programma comune M5s-Lega, "contratto per il governo del cambiamento" e arrivano anche i primi pilastri su cui Luigi Di Maio e ...

Pensioni Inps - news al 12/5 : Fornero pronta al dialogo con Lega e M5S Video : Le ultime novita' sulle Pensioni al 12 maggio 2018 giungono da un’intervista rilasciata da Elsa Fornero a Repubblica. L’ex ministro del lavoro, dopo aver criticato l’illusoria campagna elettorale messa in campo da Salvini e Di Maio sulla possibile abolizione della sua legge a suo avviso impossibile da attuale senza mettere a rischio la sostenibilita' dell’intero sistema Pensionistico apre comunque ad un possibile dialogo con quello che sara' il ...

"Lega-M5S risultato della sbornia del Pd a destra per venticinque anni". Intervento di Giorgio Cremaschi : Credo che la flat tax, cioè la riduzione delle tasse ai ricchi sperando che con i soldi così intascati facciano girare l'economia, sia il segno più chiaro che questo sarà un governo di destra. È bene ...