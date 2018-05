M5S e Lega pronti a riferire al Colle

M5S e Lega chiamano il Colle : «Su premier pronti a riferire» : M5s e Lega dopo il vertice pomeridiano tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno chiamato il Quirinale non chiedendo altro tempo e dicendosi pronti a Riferire. Lo apprende l'Ansa da fonti del...

Governo M5S-Lega - Di Maio : «Premier politico». Salvini : «Entro stasera chiamiamo Mattarella» : Sul contratto di Governo «mancano i punti e le virgole ma non abbiamo ancora chiuso», dice a riunione conclusa il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio. Domani nuova riunione tecnica a Roma per ultimare il programma. Il leader M5S: «Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po’ di tempo». Sul premier:?«Di nomi non abbiamo parlato. C’è un ottimo clima al tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi» ...

M5S-Lega trattano su flat tax. Di Maio : stiamo scrivendo la storia. Salvini : 'Stasera nome del premier' : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica. La questione ...

Governo M5S-Lega - in corso vertice<br>Di Maio-Salvini su nome del Premier : 18.33 - A Milano, presso lo studio di un commercialista, è in corso un vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Intanto Laura Castelli del M5S, uscendo dalla riunione di oggi, ha detto che c'è intesa sia sul reddito di cittadinanza sia sul superamento della legge Fornero.18.01 - Si è conclusa la riunione di oggi tra Lega e MoVimento 5 Stelle e tra gli ultimi a uscire dal Pirellone c'è stato Gian Marco Centinaio, capogruppo al Senato del ...

M5S-Lega - il contratto di governo sarà una bufala : di Felice Lucia Da ingegnere sono abituato a seguire i numeri e la legge di Murphy: “Se qualcosa può andar male, andrà male”. Già i primi dati delle intenzioni di voto evidenziano che quest’accordo sta avvantaggiando Matteo Salvini, che ha avuto un incremento di consensi. In ultimo, non aiuta la notizia che Berlusconi è stato riabilitato e il Pd di Matteo Renzi è scomparso dalle cronache dei giornali. Ma all’orizzonte si ...

Il governo M5S Lega non decolla. Di Maio : “Manca il nome del premier” : Il problema era Silvio Berlusconi? Il leader di Forza Italia ha lasciato campo libero a grillini e leghisti per un

M5S-Lega alla ricerca del premier - Mattarella attende risposta : Milano, 13 mag. , askanews, - Sul contratto "ci siamo, in serata chiudiamo". Sul nome del premier, M5s e Lega sono però ancora alla ricerca della persona giusta. Il punto è che dal Quirinale attendono ...

Governo - Di Maio "con Salvini scriviamo la storia"/ Contratto Lega-M5S - ma manca premier : Colle attende i nomi : Contratto Governo M5s-Lega, ultime notizie live: Di Maio 'con Salvini stiamo facendo la storia'. Accordo su 15 punti, nodo premier 'alto profilo'.