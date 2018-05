L'annuncio dopo l'incontro : Lega e M5S pronti a riferire a Mattarella : Movimento 5 Stelle e Lega hanno informato con una brevissima telefonata gli uffici della Presidenza della Repubblica di essere pronti a riferire da sull'esito del confronto per dar vita ad una ...

L'accordo di governo tra Lega e M5S è praticamente fatto. Manca il premier : Ci siamo, l’accordo tra Lega e Movimento Cinque Stelle per il governo sembrerebbe davvero ad un passo. Dopo una Domenica passata a discutere a Milano, prima nella sede della Regione, poi nell’ufficio di un parlamentare lombardo, Stefano Buffagni, l’annuncio di Luigi Di Maio: "A momenti chiamiamo il Quirinale e gli diamo tutte le informazioni. È stata una giornata molto produttiva". Il capo politico di M5s, ha ...

M5S e Lega chiamano il Colle : 'Su premier pronti a riferire' : Matteo Salvini e Luigi Di Maio, attraverso una breve telefonata al Quirinale, hanno assicurato che sono pronti a riferire al presidente Mattarella già domani. Nella telefonata non sono stati fatti ...

M5S e Lega chiamano il Colle : "Premier politico - no tecnico" : Continuano le trattative tra Movimento Cinque Stelle e Lega per trovare la quadra per far nascere un governo giallo-verde. In giornata si è tenuto un nuovo vertice a Milano tra i tecnici del Movimento ...

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiamano<br>Mattarella : "Già pronti a riferire" : 19.36 - È terminato il vertice milanese tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Verdi e gialli hanno parlato ancora del contratto di Governo, senza riuscire a portare a termine il lavoro. Non sarebbero però sorti problemi come ha spiegato Gianmarco Centinaio allontanandosi dal Pirellone: "Mancano solo le virgole probabilmente si chiuderà domani a Roma".Salvini ha annunciato che in serata telefonerà a Mattarella per aggiornarlo, anche se ancora ...

M5S e Lega chiamano il Colle : «Sul premier riferiremo domani» : Matteo Salvini e Luigi Di Maio, attraverso una breve telefonata al Quirinale, hanno assicurato che sono pronti a riferire al presidente Mattarella già domani. Nella telefonata non sono stati...

M5S e Lega chiamano il Colle : «Sul premier riferiremo domani» : Matteo Salvini e Luigi Di Maio, attraverso una breve telefonata al Quirinale, hanno assicurato che sono pronti a riferire al presidente Mattarella già domani. Nella telefonata non sono stati...

M5S e Lega chiamano il Colle : 'Su premier pronti a riferire' : M5s e Lega dopo il vertice pomeridiano tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno chiamato il Quirinale non chiedendo altro tempo e dicendosi pronti a Riferire. Lo apprende l'Ansa da fonti del movimento.

Governo : M5S e Lega pronti a riferire al Quirinale : Si cerca un nome di alto profilo che abbia una connotazione politica adeguata e che non sia un 'tecnico alla Monti'.

M5S e Lega pronti a riferire al Colle : Il programma dei due partiti verrà presentato al Quirinale prima di essere reso pubblico. Nuovo incontro nel pomeriggio tra i due leader

M5S e Lega chiamano il Colle : «Su premier pronti a riferire» : M5s e Lega dopo il vertice pomeridiano tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno chiamato il Quirinale non chiedendo altro tempo e dicendosi pronti a Riferire. Lo apprende l'Ansa da fonti del...

Governo M5S-Lega - Di Maio : «Premier politico». Salvini : «Entro stasera chiamiamo Mattarella» : Sul contratto di Governo «mancano i punti e le virgole ma non abbiamo ancora chiuso», dice a riunione conclusa il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio. Domani nuova riunione tecnica a Roma per ultimare il programma. Il leader M5S: «Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po’ di tempo». Sul premier:?«Di nomi non abbiamo parlato. C’è un ottimo clima al tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi» ...

M5S e Lega chiamano il Colle : «Su premier pronti a riferire» : M5s e Lega dopo il vertice pomeridiano tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno chiamato il Quirinale non chiedendo altro tempo e dicendosi pronti a Riferire. Lo apprende l'Ansa da fonti del...

M5S-Lega a Colle : pronti a riferire : 19.47 Cinque Stelle e Lega dopo il vertice pomeridiano tra Di Maio e Salvini hanno chiamato il Quirinale non chiedendo altro tempo, dicendosi pronti a riferire. Lo apprende l'Ansa da fonti del M5S.