Lucifer 2 ci sarà con new entry nel cast | anticipazioni sul finale della prima stagione

Lucifer cancellato dalla FOX - la quarta stagione non ci sarà : Lucifer 4 non si farà. Questo è l’annuncio shock diffuso dalla FOX americana in questi ultimi minuti e che getta nel panico tutti i fan della serie Tv con Tom Ellis. Dovremo dire addio al Diavolo ed alla detective che ha saputo conquistare il suo sguardo fin dal primo incontro. Lucifer 4 non sarà mai una realtà e questo implica che la quarta stagione non potrà risolvere i tanti dubbi rimasti ancora oscuri con il capitolo per ora in corso ...