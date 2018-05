Luciana Castellina | Sono stufa di parlare di errori e orrori dei comunisti

huffingtonpost

(Di domenica 13 maggio 2018) Sei personaggi, tre coppie - Münevver Andaç e Nâzım Hikmet, Arghirò Polichronaki e Nikos Kokovlìs, Sylvia Berman e Robert Thompson – e un'autrice –- che ha deciso didi loro nel suo nuovo libro, "Amori", appena uscito per la casa editrice Nottetempo, scritto da giornalista, da militante politica e da intellettuale irriducibile quale è. "Non si tratta di pettegolezzi", precisa subito quando la incontriamo alSalone del Libro di Torino. "tre storie realmente accadute a persone che ho conosciuto, ma non cile mie". Lei che è stata legata ad Alfredo Reichlin, del quale dice che "ci siamo voluti bene tutta la vita anche dopo il divorzio, perché l'amore è un grande rapporto umano". Il suo è un racconto intessuto di ricordi, di storia e di militanza politica, cronache ...