Loro | Sorrentino e il private banker

PAOLO SORRENTINO/ Berlusconi nel film "Loro 2" : l'ideologia lascia il posto alla tenerezza (Che tempo che fa) : PAOLO SORRENTINO è riuscito a scuotere l'opinione pubblica con il suo Loro 2, seconda parte del film su Silvio Berlusconi. Oggi il regista sarà ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:32:00 GMT)

Non solo 'Loro' di Sorrentino : arriva un nuovo film su Berlusconi del produttore Steve Jones : Un nuovo film su Berlusconi. Lo sta sviluppando il produttore, nominato agli Emmy, Steve Jones. La pellicola in lingua inglese è incentrato su un affare immobiliare che riguarda una delle ex residenze ...

Loro 2 - di Paolo Sorrentino. Ovvero uno - nessuno e centomila : LORO 2 , la seconda parte del film di Sorrentino, fin dalle prime scene è apparsa alquanto diversa dalla prima , LORO 1 , ,con dialoghi molto più significativi e originali , sceneggiatura: P. ...

Recensione Loro 2 - film su Silvio Berlusconi di Paolo Sorrentino con Toni Servillo : Arriva nelle sale Loro 2, secondo capitolo del film su Silvio Berlusconi realizzato dal premio Oscar Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Elena Sofia Ricci. Vi forniremo trama, Recensione e commento. Recensione del film “Loro 2” Siamo nel 2010, Silvio Berlusconi sta decidendo la strategia migliore per “tornare in campo” e vincere le elezioni. Parallelamente il rapporto ventennale con la moglie Veronica Lario è agli sgoccioli e ...

Elena Sofia Ricci/ Il nudo in Loro : “Alla mia età pensavo mai - ma per Sorrentino avrei fatto qualsiasi cosa” : Sul set di Sorrentino per il film Loro, Elena Sofia Ricci è Veronica Lario, un ruolo che trasmette la forza della donna, i silenzi e la capacità di rifarsi una vita.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:14:00 GMT)

“Questa volta Sorrentino ha toppato”. La vera Noemi Letizia boccia Loro 1 e Loro 2 : "Questa volta Sorrentino ha toppato". Lo dice al Mattino di Napoli Noemi Letizia, la "ex papi" girl rappresentata nel film a due parti di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, Loro 1 e Loro 2. Il Mattino è andato al cinema con Noemi e ha raccolto i suoi commenti su entrambe le pellicole."Loro 1 non mi è piaciuto affatto e non solo perché - come si può banalmente immaginare - non ho condiviso la parte che riguarda me ...

«Loro 2» - in sala con la vera Noemi : «Sorrentino ha toppato - la festa non andò così» : Lo spettacolo è quello delle 16.35, cinema Metropolitan. Noemi Letizia, jeans e scarpette da ginnastica, arriva puntuale, accompagnata dal suo nuovo compagno, Carlo Pica, un...

Sorrentino torna con la seconda parte di Loro 2 : Paolo Sorrentino completa il dittico su Silvio Berlusconi e nelle sale esce Loro 2, la seconda parte dedicata al ritratto personale e politico. Se in Loro 1, il Cavaliere restava sullo sfondo per dare ...

'Loro 2' - Sorrentino : 'Racconto la paura della vecchiaia e della morte' : ... box office da record: 1 miliardo di dollari in 11 giorni 7 maggio 2018 E' morto il regista Ermanno Olmi, aveva 86 anni 7 maggio 2018 Cinema, 'Not just football': dal Darfur alla coppa del mondo 5 ...

'Loro 2' di Sorrentino : da oggi il secondo capitolo della saga su Berlusconi - trailer - : Esce oggi, giovedì 10 maggio, al cinema 'Loro 2' di Paolo Sorrentino in 520 copie distribuito da Universal Pictures. A due settimane dall'esordio di 'Loro 1', i due capitoli della saga su Silvio ...

Loro1 di Sorrentino - film poetico sulla decadenza morale Italia : ... racconta palesemente di Silvio Berlusconi inquadrato però, a differenza del pregresso Caimano , 2006, di Nanni Moretti che puntava alla critica politica, dal punto di vista umano e ne scopre le ...

Loro 2 di Paolo Sorrentino (2018) : "Tutto non è abbastanza" per Paolo Sorrentino, che si conferma il regista più ambizioso del cinema italiano portando sul grande schermo la figura storico-politica più discussa, Silvio Berlusconi, e dedicandogli addirittura non un solo film ma due. In sala a due settimane di distanza da LORO 1, LORO 2, più che un seguito, è a tutti gli effetti il secondo atto di un'unica opera, l'altra faccia della medaglia per un progetto ...

Loro - tutti massacrano Sorrentino ma nessuno parla di cinema : Ho visto Loro 1 e (in anteprima, per i comuni mortali uscirà nelle sale il 10 maggio) Loro 2 di Paolo Sorrentino. L’ho recensito assai positivamente sul mensile di cinema di cui sono direttore (Nocturno). E mi sono sentito molto solo nel mio giudizio. Quasi tutti, a destra come a sinistra, l’hanno massacrato (chi più chi meno). Ma non è questo il punto: quasi nessuno ha analizzato l’opera doppia di Sorrentino puntando – come si diceva una ...