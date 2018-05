L' ora della verità

Festa della mamma - laboratori creativi dedicati alla trazione del tè per la ricorrenza nata a Bordighera foto : ... è il titolo dell'evento organizzato dall'associazione Aria di Festa con il patrocinio del Comune di Bordighera per celebrare la Festa della mamma , una delle ricorrenze più amate in tutto il mondo, ...

Si celebra la Gioranta dei Beni Comuni : a Lecce visita alla Chiesa della Natività della Vergine - : Il 13 maggio 2018 si celebra la Giornata dei Beni Comuni. Un piccolo esercito di volontari con tante iniziative per promuovere Un piano nazionale per i Beni minori che coinvolgeranno direttamente i ...

La voce della Politica Al via il progetto 'PLUS' per migliorare la qualità di vita ai disabili : La seconda attività prevede la creazione di uno sportello di accoglienza e ascolto gestito autonomamente dai disabili con l'obiettivo proprio di fornire assistenza all'inserimento nel mondo del ...

Allerta meteo a Milano : maltempo per la giornata della Festa della Mamma - monitorati fiumi : Allerta meteo a Milano dalla mezzanotte di oggi, sabato 12 maggio, sino alla notte di lunedì 14 maggio, per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Avviato, sempre a partire dalla mezzanotte di oggi, il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi ...

Allerta meteo Piemonte : calo delle temperature e temporali in arrivo nella giornata della Festa della Mamma : Maltempo in Piemonte, dove un violento acquazzone, con forti raffiche di vento, si è abbattuto per diversi minuti su Torino. I vigili del fuoco non segnalano, al momento, particolari criticità, ma è Allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto il Piemonte per il transito di una perturbazione con temporali forti, associati a forti raffiche di vento e in alcuni casi a grandinate. I fenomeni, secondo le previsioni di Arpa Piemonte, saranno più ...

"Top Chef Cup" - l'ora della rivincita : il ritorno di Matteo Torretta e Cinzia Fumagalli : Milano, 12 maggio 2018 - Dal 13 maggio appuntamento in prima serata con "Top Chef Cup" , in onda alle 21:25 sul NOVE. Protagonisti anche due Chef lombardi: Matteo Torretta e Cinzia Fumagalli . Di cosa ...

Vittorio Storaro al Bif&st : “Non mi piace la definizione di direttore della fotografia” : Il d.o.p. americano John Bailey, famoso per aver collaborato con Paul Schrader, Walter Hill e Sam Raimi, definì Il Conformista di Bernardo Bertolucci, con l’incredibile fotografia di Vittorio Storaro, “il film che gli cambiò la vita e lo convinse a fare del cinema il suo mestiere”. Da questo aneddoto è facilmente comprensibile l’importanza che quel […]L'articolo Vittorio Storaro al Bif&st: “Non mi piace la definizione di ...

Allerta Meteo - weekend della Festa della Mamma con forte maltempo tra l’instabilità temporalesca di Sabato e la perturbazione atlantica di Domenica : 1/28 ...

Silvio Berlusconi - il Tribunale ha concesso la riabilitazione : stop agli effetti della Severino - ora è candidabile : A tre anni dall’espiazione della pena per frode fiscale, scontata in affidamento ai servizi sociali, Silvio Berlusconi ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Milano la riabilitazione. L’ex premier di conseguenza è di nuovo candidabile: la decisione, di cui ha dato notizia il Corriere della Sera, fa infatti venir meno gli effetti della legge Severino che ne imponeva l’incandidabilità per sei anni in seguito alla condanna ...

Premier League : calendario - programma - orari della 38giornata : ... diretta su Sky Sport Mix HD, . Il Newcastle, tra l'altro, è imbattuto negli ultimi 4 incroci di Premier giocati in casa contro i Blues , 3 vittorie e un pareggio, , match nei quali ha sempre segnato ...

Carpi Cittadella/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Carpi Cittadella, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Cabassi i veneti cercano di migliorare la loro posizione nella griglia playoff(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 05:05:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni in Italia con Leone / La nuova casa della coppia non è ancora pronta : Fedez e Chiara Ferragni sono tornati in Italia insieme al piccolo Leone: in attesa che la loro nuova casa sia pronta, soggiorneranno nella suite di un hotel a cinque stelle.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 00:51:00 GMT)

