LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : domenica 13 maggio. Italia a caccia di sorprese : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi sul tatami saliranno le massime categorie di peso: -87 e +87 kg maschili, -73 e +73 kg femminili. Le azzurre Maristella Smiraglia (-73 kg) e Laura Giacomini (+73 kg) hanno le qualità per salire sul podio e proveranno a regalare all’Italia un’altra medaglia dopo i bronzi di Daniela Rotolo e Vito Dell’Aquila. In ...

LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : Roberto Botta eliminato! L’Italia si aggrappa a Daniela Rotolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi combatteranno sul tatami altre quattro categorie di peso: -74 e -80 kg maschili e -62 e -67 kg femminili. L’Italia punterà in particolare su Daniela Rotolo nei -67 kg per conquistare la seconda medaglia di questa rassegna. L’azzurra ha infatti conquistato il bronzo nell’ultima edizione ed è cresciuta in modo esponenziale ...

LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : Daniela Rotolo e Roberto Botta per far saltare il banco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi combatteranno sul tatami altre quattro categorie di peso: -74 e -80 kg maschili e -62 e -67 kg femminili. L’Italia punterà in particolare su Daniela Rotolo nei -67 kg per conquistare la seconda medaglia di questa rassegna. L’azzurra ha infatti conquistato il bronzo nell’ultima edizione ed è cresciuta in modo esponenziale ...

LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : seconda giornata - Crescenzi e Alessio subito eliminati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi si assegneranno le medaglie in altre quattro categorie di peso: -63 e -68 kg maschili e -53 e -57 kg femminili. L’Italia, dopo il bronzo conquistato ieri da Vito Dell’Aquila, proverà a salire ancora sul podio e punterà in particolare su Simone Alessio nei -68 kg, campione europeo junior, che cercherà il grande ...

LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : seconda giornata - azzurri a caccia di un’altra medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi si assegneranno le medaglie in altre quattro categorie di peso: -63 e -68 kg maschili e -53 e -57 kg femminili. L’Italia, dopo il bronzo conquistato ieri da Vito Dell’Aquila, proverà a salire ancora sul podio e punterà in particolare su Simone Alessio nei -68 kg, campione europeo junior, che cercherà il grande ...

LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata - Vito Dell’Aquila già nei quarti! Subito out Flecca e Nicoli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi si assegneranno le medaglie in quattro categorie di peso: -54 e -58 kg maschili e -46 e -49 kg femminili. Una giornata Subito importante per l’Italia visto che troveremo in gara nei -54 kg Vito Dell’Aquila, punta azzurra per questa rassegna continentale. Il talento 17enne, dopo il bronzo iridato e gli ottimi risultati ...

LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata - Vito Dell’Aquila già nei quarti! Out Flecca : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi si assegneranno le medaglie in quattro categorie di peso: -54 e -58 kg maschili e -46 e -49 kg femminili. Una giornata subito importante per l’Italia visto che troveremo in gara nei -54 kg Vito Dell’Aquila, punta azzurra per questa rassegna continentale. Il talento 17enne, dopo il bronzo iridato e gli ottimi risultati ...