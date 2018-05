LIVE Karate | Europei 2018 in DIRETTA | domenica 13 maggio Italia per gli ultimi botti

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : Italia per l’abbuffata di medaglie! ORO MARTINA! Semeraro - Busà e Cardin di bronzo! : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Karate. A Novi Sad (Serbia) si sfidano oggi, sabato 12 maggio, gli atleti impegnati nelle finali per il bronzo e per l’oro del kata e di tutte le categorie individuali del kumite, che si concluderanno con l’assegnazione delle medaglie continentali. L’Italia per l’occasione schiererà ben otto atleti, di cui tre saranno impegnati nelle ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : Italia per l'abbuffata di medaglie! Azzurri all'attacco! : Buon divertimento con OA Sport! Programma, orari e tv Gli Italiani ai raggi X CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : Italia per l’abbuffata di medaglie! Azzurri all’attacco! : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Karate. A Novi Sad (Serbia) si sfidano oggi, sabato 12 maggio, gli atleti impegnati nelle finali per il bronzo e per l’oro del kata e di tutte le categorie individuali del kumite, che si concluderanno con l’assegnazione delle medaglie continentali. L’Italia per l’occasione schiererà ben otto atleti, di cui tre saranno impegnati nelle ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : seconda giornata. Italia in semifinale nel kumite! Azzurre in finale nel Kata!!! Gli uomini combatteranno per il bronzo! : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Oggi, venerdì 11 maggio, entrano in scena le squadre del kata e del kumite, che si sfideranno nelle eliminatorie maschili e femminili per delineare il quadro delle finali e dei ripescaggi. L’Italia è reduce da una giornata inaugurale davvero trionfale, in cui ha messo in cascina tre medaglie sicure grazie ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : seconda giornata. Azzurri per il bronzo nel Kata maschile : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Oggi, venerdì 11 maggio, entrano in scena le squadre del Kata e del kumite, che si sfideranno nelle eliminatorie maschili e femminili per delineare il quadro delle finali e dei ripescaggi. L’Italia è reduce da una giornata inaugurale davvero trionfale, in cui ha messo in cascina tre medaglie sicure grazie ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : seconda giornata. L’Italia va a caccia del podio con le squadre del kata e del kumite : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Oggi, venerdì 11 maggio, entrano in scena le squadre del kata e del kumite, che si sfideranno nelle eliminatorie maschili e femminili per delineare il quadro delle finali e dei ripescaggi. L’Italia è reduce da una giornata inaugurale davvero trionfale, in cui ha messo in cascina tre medaglie sicure grazie ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata - l’Italia punta su Luigi Busà e Sara Cardin per le medaglie. Busato e Bottaro in semifinale nel Kata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Si parte subito col botto nel torneo che oggi, giovedì 10 maggio, propone le eliminatorie di tutte le categorie di peso individuali del Kata e del kumite. Un’autentica scorpacciata di gare, in cui tutti gli atleti saliranno sul tatami per testare il proprio LIVEllo di competitività e dare la caccia alla finale, in programma ...