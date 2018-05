LIVE Giro d' Italia 2018 | DIRETTA tappa di oggi Pesco Sannita-Campo Imperatore Tutti gli

LIVE Giro d’Italia 2018 - LIVE tappa di oggi Pesco Sannita-Campo Imperatore. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale e la guida completa : Il Giro d’Italia 2018 si infiamma con la nona tappa: oggi domenica 13 maggio si corre la Pesco Sannita-Campo Imperatore, la Corsa Rosa entra nel vivo con 225 chilometri davvero di fuoco che saranno determinanti per la classifica generale. Gli ultimi 47 chilometri saranno Tutti in salita, il gruppo arriva nel cuore del Gran Sasso, si va oltre i 2000 metri di altitudine e lo spettacolo non mancherà, si attende lo scontro diretto tra Tutti i ...

Oggi domenica 13 maggio si disputa la nona tappa del Giro d'Italia 2018: la Pesco Sannita-Gran Sasso d'Italia sarà determinante per la classifica generale. Il tappone appenninico rivoluzionerà la classifica generale della Corsa Rosa: tutti i big sono pronti a darsi battaglia lungo i 47 chilometri di ascesa che caratterizzano questa durissima frazione. L'arrivo in salita a Campo Imperatore si presta particolarmente agli ...

Giro d'Italia 2018 - l'ottava tappa Praia a Mare-Montevergine LIVE : L' 8tappa del 101° Giro d'Italia di ciclismo proporrà oggi il secondo arrivo in salita, portando i corridori da Praia a Mare , Cosenza, a Montevergine di Mercogliano , Avellino, , dopo 209 km .

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ottava tappa del Giro d'Italia 2018, 209 km da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano. La prima parte del percorso non presenta particolari difficoltà, ma negli ultimi 50 km potrebbe davvero esplodere la corsa. A Salerno la strada inizia a salire a gradoni verso i 1.260 metri del Santuario di Montevergine, che sarà il secondo arrivo in salita di questa edizione. L'ascesa conclusiva misura ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, ottava tappa del Giro d'Italia 2018. Dopo l'arrivo in salita sull'Etna che ha scombussolato la classifica generale, è il momento del secondo traguardo in quota, in una tappa che attraverserà tre regioni, Calabria, Basilicata e Campania. Gli uomini di classifica potranno attaccare Simon Yates, che ha conquistato la maglia rosa e vorrà preservare il proprio ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Pizzo Calabro-Praia a Mare, settima tappa del Giro d'Italia 2018. Dopo l'arrivo in salita sull'Etna che ha scombussolato la classifica generale, si riparte con una frazione molto semplice riservata ai velocisti: ci si snoderà sulla costa tirrenica della Calabria, annunciata la volata con Elia Viviani super favorito per la vittoria dopo la doppietta firmata in Israele. Gli uomini di ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro d'Italia 2018, 164 km da Caltanissetta all'Etna (Osservatorio Astronomico). Si tratta della frazione che emetterà i primi verdetti di questa Corsa Rosa. Il primo Arrivo in salita che potrebbe davvero risultare indigesto per molti favoriti. Si sale da un versante inedito del vulcano: un'ascesa lunga 15 km, con pendenza media del 6,5% e massima del 15%.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d'Italia 2018 con partenza ad Agrigento ed arrivo a Santa Ninfa (Valle del Belice): 153 km nei magnifici e incantati scenari della Sicilia. Come ieri, non ci sarà un metro di pianura. Una tappa mossa, con continui 'mangia e bevi' che si faranno sentire nelle gambe dei corridori. 3 GPM di quarta categoria da affrontare, una frazione molto simile ad una ...