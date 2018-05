“L’Italia non offre opportunità a chi è qualificato Ma se ho fatto carriera è grazie a

Juventus e Milan da Mattarella : “Aiutate gli arbitri”/ Buffon : “L’Italia non può essere un paese mediocre" : Juventus e Milan da Mattarella: “Aiutate gli arbitri”. Buffon: “L’Italia non può essere un paese mediocre". Il capitano rossonero, Bonucci: "Che domani sera sia solo una festa"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:40:00 GMT)

Buffon a Mattarella : “L’Italia non può essere mediocre” : Roma, 8 mag. – (AdnKronos) – “Non è compito mio entrare nel merito della politica, quello che le chiedono tutti gli italiani è di renderci orgogliosi e di avere fiducia per un futuro migliore sotto tutti i punti di vista. Lo meritiamo noi italiani per la storia che abbiamo. L’Italia non può essere una nazione mediocre”. Lo ha detto il portiere e capitano della Juventus, Gianluigi Buffon, rivolgendosi al Capo dello ...

TORINO - CHIARA APPENDINO REGISTRA FIGLI DI DUE MAMME ALL'ANAGRAFE/ Il sindaco : “L’Italia non è ancora pronta” : A TORINO l'anagrafe ha regisrato i FIGLI di due MAMME: quello di tre coppie omogenitoriali è il primo caso in Italia e soddisfazione è stata espressa dalla sindaca CHIARA APPENDINO e dal PD(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:45:00 GMT)

Toto Cutugno a Che tempo che fa : “L’Italiano? Scritta per Celentano - ma mi disse ‘non la canterò mai'” : Toto Cutugno a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 racconta la genesi de L’Italiano, brano del cantante diventato ormai celebre in tutto il mondo: “lo scrissi per Adriano Celentano, ma mi disse ‘non lo canterò mai perché non ho bisogno di dire sono un italiano vero, la gente lo sa…‘” L'articolo Toto Cutugno a Che tempo che fa: “L’Italiano? Scritta per Celentano, ma mi disse ‘non la canterò mai'” proviene da ...

Astrofisica - Marica Branchesi tra le 100 persone più influenti al mondo : “L’Italia deve sapere il valore dei suoi scienziati - ma non sa riconoscerli” : Marica Branchesi, l’Astrofisica italiana che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, figura nella lista delle cento persone più influenti al mondo secondo la rivista Time. Professore associato del Gran Sasso Science Institute (Gssi), Branchesi lavora nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) ed è membro della collaborazione Virgo. A dicembre 2017 è stata inserita nella Top ...

L’avvocato della Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagato dalla chiesa” : L’avvocato della Corte Ue: “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagato dalla chiesa” Secondo l’avvocato generale della Corte Ue lo Stato italiano deve recuperare i contributi non versati dalla chiesa per l’Ici, l’imposta comunale sugli immobili. Il parere dell’avvocato generale fa emergere come l’esenzione applicata dal 2006 al 2011 sia considerabile un aiuto di stato illegale […]

