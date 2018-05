L'inter perde contro il Sassuolo e forse anche la Champions : Ieri sera si è giocato l'anticipo tra L'inter di Luciano Spalletti e il Sassuolo allenato da Iachini e il risultato è stato inaspettato. Infatti, la squadra padrona di casa non è riuscita a vincere in casa perdendo una grande opportunità per la partecipazione alla prossima Champions League. Infatti, nel pomeriggio di oggi la Lazio ha pareggiato contro il Crotone di Zenga e tutto è stato rimandato alla prossima giornata di campionato di Serie A. ...

Roma e Lazio in Champions League se... l’inter perde col Sassuolo/ Giallorossi ok - a Inzaghi bastano 3 punti : Roma e Lazio in Champions League se... l’Inter perde col Sassuolo: Giallorossi ok, a Inzaghi bastano 3 punti contro il Crotone domani. Clamoroso risultato allo stadio Meazza(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:51:00 GMT)

Giro d'Italia : oggi la quinta tappa - interrogativi su Froome che perde ancora : Ecco la classifica pubblicata dal sito della Gazzetta dello Sport. L'arrivo di tappa, solo per oggi, corrisponde alla classifica generale. Sulle strade di Gerusalemme, nel ricordo di Gino Bartali ...

intercampania - Ronga : «Non pensavamo di perdere» : NAPOLI - L'Intercampania torna con zero punti dalla trasferta di Domicella. Una sconfitta immeritata giunta al termine di una gara ben giocata nonostante le molte assenze. I biancorossi di mister ...

Serie A - Champions : l'inter perde punti Video : Si è giocata la 35esima giornata di campionato di calcio di Serie A [Video] e ci sono stati alcuni risultati davvero inaspettati. Ad aprire questo weekend calcistico ci ha pensato la Roma allenata da Di Francesco che è riuscita a vincere in casa contro il Chievo Verona per quattro reti a uno. L'attaccante Schick al nono minuto ha segnato il suo primo gol in campionato all'Olimpico di Roma e al 40esimo ci ha pensato il bosniaco Dzeko a mettere al ...

inter-Juventus è una partita che non si può perdere : Perché entrambe rischiano grosso: rispettivamente la Champions League e lo Scudetto The post Inter-Juventus è una partita che non si può perdere appeared first on Il Post.

Sei all'estero e non vuoi perderti inter-Juve e Fiorentina-Napoli? Ecco come : IL LOCALE GIUSTO - Smartphone, tablet, pc di ultima generazione ci possono venire in soccorso non solo per vedere le partite con i più moderni sistemi di trasmissione in streaming e on demand offerti ...

Il Toro degli ex fa perdere il treno Champions all'inter : Torino Il Toro non batteva l'Inter in casa addirittura dal 1994: un'era geologica fa, in pratica. Però, con una squadra zeppa di ex e Mazzarri in panchina lui pure avvelenato il giusto nei confronti della società nerazzurra, la prima e unica ad averlo esonerato in serie A - arrivava da due vittorie in fila e non si è fatto sfuggire l'occasione. Così, una squadra che fino a quindici giorni fa veniva aspramente contestata dal proprio pubblico ha ...