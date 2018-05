L' Inter cade in casa con il Sassuolo | quasi svanito il quarto posto

Inter - Spalletti chiama Florenzi : è in scadenza nel 2019 : Secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', è salito in cattendra direttamente Luciano Spalletti per sondare il terreno su un nome a sorpresa: Alessandro Florenzi . Il simbolo della Roma ha il ...

Unimpresa : Stallo istituzionale - prevalgono Interessi bottega. Alle porte scadenze fondamentali : Così il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commmenta in una nota l'impasse politica in cui versa l'Italia.

Tragedia sfiorata sul Brenta - scialpinista cade e Interviene l'elicottero : TRE VILLE . Grave incidente per un escursionista sul Brenta . Un 32enne scialpinista impegnato nella discesa ha perso il controllo degli sci per cadere diversi metri. E' successo intorno alle 11.30 ...

Sicilia : turista cade e si frattura la caviglia - Intervento del Soccorso alpino : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – Il Soccorso alpino e speleologico è intervenuto nella Riserva dello Zingaro per aiutare una turista di 54 anni, M.B., caduta mentre passeggiava nella Grotta dell’Uzzo, fratturandosi la caviglia. La turista è stata raggiunta da tecnici della Stazione Palermo-Madonie del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano, che hanno immobilizzato la caviglia ed imbarellato lei. E’ stata trasportata lungo il ...

Inter-Juve 2-3 : rimonta bianconera allo scadere con Higuain. Nerazzurri in 10 per 75' e furiosi contro Orsato Napoli a -4 per una notte : L?Inter dal cuore immenso perde 2-3 contro la Juventus in una gara incredibile che sembrava vinta a 3? dalla fine grazie a una rimonta avvincente ed emozionante. Luciano Spalletti rischia...

Inter-Juventus 2-3 : super Higuain - trionfo bianconero in rimonta allo scadere : SEGUI LA DIRETTA LE FORMAZIONI: INTER: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Barzagli, Rugani, Alex ...

Prende una mela in aereo : cosa accade all’atterraggio. La hostess le aveva offerto il frutto durante il lungo volo Intercontinentale. Quando scende - però - succede l’impensabile : cosa facciamo tutti Quando sugli aerei o sui treni ci vengono offerti stuzzichini o merende varie? Li prendiamo, anche se lì per lì non ci vanno, ma magari pensiamo che essendo gratis è comunque cosa buona poterne usufruire in un secondo momento. Bene, è questo il caso di una semplice mela. A una donna l’avevano data a bordo del volo su cui si trovava. Ma le è costata decisamente cara. Partita da Parigi e diretta a Denver, in ...

Biker cade e si rompe un braccio a Calice. Intervento dei soccorritori in corso : immagine di repertorio Si è verificato intorno alle 15,00 un incidente lungo un sentiero nei pressi di Calice Ligure. Un Biker è caduto dalla sua mountainbike procurandosi una frattura al braccio. Sul ...

Consultazioni : pressato dalle scadenze Internazionali - dopo il fallimento del piano Salvini-Di Maio - Mattarella prenderà la sua iniziativa : pre-incarico o esploratore : C'è, al tempo stesso, la constatazione di un fallimento (con annesse responsabilità), e una sfida, nelle parole che Sergio Mattarella pronuncia al termine del secondo giro di Consultazioni. La constatazione dei "mancati progressi" dei partiti che, a quaranta giorni dal voto, si sono mostrati incapaci non solo di dar vita a un governo, ma anche di innescare un minimo di trattativa consapevole, in grado di ricondurre veti, calcoli e ...

Serie C - calciomercato attivo : Interessanti calciatori in scadenza Video : Il campionato di #Serie C è entrato nel passaggio rovente del finale di stagione, sia nella lotta per la promozione che in quella per la salvezza, non mancano interessanti scontri in tutti e 3 i gironi. La bagarre per la promozione, è interessante soprattutto nel girone A e nel girone B, dove Livorno [Video] e #Lecce, dopo aver comandato per tantissimo tempo adesso soffrono e sono in un periodo difficile: le avversarie Robur Siena, Catania e ...

GR : cade frana - Interrotta strada Engadina : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...