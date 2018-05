L’intelligenza artificiale apre l’Archivio segreto vaticano : È uno degli archivi storici più vasti del mondo, ma è difficile da consultare. Un nuovo progetto di ricerca dell’Università di Roma Tre potrebbe risolvere il problema. Leggi

Ma nell'intelligenza artificiale l'Europa è in ritardo : In sostanza, si sfruttano i dati esistenti per creare modelli che spieghino alcuni aspetti del mondo reale e possano essere utilizzati per effettuare previsioni e prendere decisioni. Lo sviluppo di ...

Google I/O 2018 : "L'intelligenza artificiale sarà al centro di tutto" : Alla conferenza annuale del colosso del Web, annuncia l’evoluzione delle Ai: “Sapranno rispondere a file di domande, le integreremo nelle mappe e saranno a che...

Tutti i piani della Casa Bianca di Trump sull'intelligenza artificiale : ... il sottosegretario alla Difesa per la ricerca e l'ingegneria presso il DoD, il direttore dell'Agenzia per i progetti di ricerca avanzata della Difesa, il sottosegretario di energia per la scienza ...

È giusto che un’intelligenza artificiale si finga un umano al telefono? : Se lo stanno chiedendo in molti, dopo la sorprendente presentazione di un sistema di Google per fare prenotazioni con il suo assistente The post È giusto che un’intelligenza artificiale si finga un umano al telefono? appeared first on Il Post.

Come il Seo trova aiuto nell'intelligenza artificiale : La nuova tecnologia potrebbe fare una piccola rivoluzione nel mondo del Seo, perché non è riservato ai grandi clienti. Spesso inoltre l'algoritmo rivela tendenze che gli esseri umani non avevano ...

Google Duplex è l'intelligenza artificiale che sembra umana - : Google Duplex è la nuova intelligenza artificiale in grado di effettuare prenotazioni tramite telefonate Il gigante tecnologico ha presentato al mondo Google Duplex , un'intelligenza artificiale che ...

L’intelligenza artificiale di Duplex - l’assistente di Google che parlerà al vostro posto : (Foto: Google Assistant) Conversare con dispositivi digitali è la frontiera tecnologica del nuovo millennio, da Siri a Cortana, da Alexa a Wavenet. Ma da Google Assistant arriverà presto un nuovo strumento ancora più sofisticato per parlare col computer come se fosse una persona. Si tratta di Duplex, un’intelligenza artificiale, già testata, che chiamerà e parlerà al vostro posto, svolgendo semplici compiti come fissare appuntamenti. ...

"intelligenza artificiale? Potere enorme in poche mani" : Un Potere enorme nelle mani di pochi. Di questo si è parlato al 'FinTechStage Festival: AI is everywhere!' che ha fatto tappa al Talent Garden di Milano: l'intelligenza artificiale raccontata da chi, ...

Microsoft è arrivata in ritardo sull’intelligenza artificiale - ma lo ha fatto a modo suo : Nella grande corsa all’intelligenza artificiale, dominata dai colossi della Rete, Microsoft si è appena posizionata. Lo ha fatto aprendo una sua strada personale, in sottile polemica con alcuni dei suoi maggiori concorrenti in questo campo, ovvero Google e Amazon soprattutto. Una differenza sul piano dei valori, da un lato; e su quello tecnico, dall’altro. Partiamo dal primo, anche per semplicità. L’azienda di ...

Fusione KEYSTONE-ATS : il cda punta su intelligenza artificiale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

KEYSTONE-ATS : usare intelligenza artificiale : Lo sviluppo di soluzioni tecnologiche di intelligenza artificiale sarà uno dei punti forti dell'agenzia di stampa multimediale KEYSTONE-ATS: parola...

Google News si rinnova con una nuova app e l’intelligenza Artificiale : Google News si rinnova completamente con un nuovo design e l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale e del machine learning. La nuova app è già in rollout e raggiungerà tutti gli utenti, anche italiani, entro la prossima settimana. L'articolo Google News si rinnova con una nuova app e l’Intelligenza Artificiale proviene da TuttoAndroid.

Google I O 2018 'L intelligenza artificiale sarà al centro di tutto' : Il punto di partenza, ovviamente, è l'Intelligenza artificiale, ultimo cavallo di battaglia di Google da due anni, 'un modo per risolvere problemi in giro per il mondo', prosegue Pichai. 'One of the ...