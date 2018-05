Ligue1 | il Marsiglia pareggia 3-3 in casa del Guingamp

calcioweb.eu

: #Arsenal: occhi su un obiettivo del #Marsiglia Entrambi i #club vogliono #DiadieSamassekou, #centrocampista classe… - quocalcio : #Arsenal: occhi su un obiettivo del #Marsiglia Entrambi i #club vogliono #DiadieSamassekou, #centrocampista classe… - zazoomnews : Ligue1: in campo il Marsiglia - #Ligue1: #campo #Marsiglia - ligue_1_france : RT @zazoomblog: Ligue1: in campo il Marsiglia - #Ligue1: #campo #Marsiglia -

(Di domenica 13 maggio 2018) Frena in campionato ilcon la testa alla finale di Europa League di mercoledì contro l’Atletico Madrid. La squadra di Garcia si fa rimontare 2 gol indel, per poi rischiare di perdere. Alla fine ci pensa Thauvin, autore di una doppietta, a fissare il risultato sul 3-3 definitivo. Un pareggio che lascia ilal quarto posto, a pari punti con il Lione atteso dallo Strasburgo impegnato per non retrocedere. Impegno ostico per il Monaco che riceve il St.Etienne, in corsa per l’Europa League. Il Nizza di Balotelli, settimo, spera di inserirsi visto che, oltre al St.Etienne, anche il Rennes (quinto) difficilmente fara’ risultato indel Psg. I parigini hanno vinto anche la Coppa di Francia, ma temono le decisioni Uefa per il prossimo mercato. L'articolo: il3-3 indel...