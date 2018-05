Liga | Betis versione Tekken | Siviglia beffato in classifica e ko anche sui social

Probabili formazioni Atletico Madrid – Betis - 34^ Giornata Liga 22-04-18 : Dopo la brutta sconfitta di San Sebastian, l’Atletico Madrid vuole subito rialzare la testa nella sfida di domani sera al Wanda Metropolitano contro il sorprendente Betis. La brutta caduta per 3-0 con la Real Sociedad, del turno infrasettimanale, non solo ha chiuso virtualmente il discorso Liga (al Barcellona basteranno 3 punti per la certezza del titolo), ma ha anche aperto uno spiraglio per il secondo posto, dato che il Real ne ha ...