Lewis Hamilton | “Ho ritrovato il feeling con la macchina Dobbiamo continuare a spingere!”

F1 - pagelle GP Spagna 2018 : Lewis Hamilton impeccabile - Vettel in affanno - bene Magnussen e Leclerc - dietro la lavagna Grosjean : Il Gran Premio di Spagna 2018 di Formula Uno ha messo in mostra una Mercedes (voto 10) nuovamente impressionante. Le “Frecce d’argento” hanno rifilato un pugno in pieno volto alla Ferrari (voto 5) che non ha potuto nulla contro lo strapotere di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Limita i danni la Red Bull (voto 6) in una gara che ha regalato ben poche emozioni. L’unica, non da poco, il clamoroso incidente causato da Romain ...

Il tango di Lewis Hamilton : Sebastian Vettel si è dissolto : Balla il tango Lewis Hamilton che si impone con il rombo del suo motore a passo deciso nel Gp di Spagna.

F1 - GP Spagna 2018 : gara. Doppietta Mercedes : Lewis Hamilton vince davanti a Valtteri Bottas - Sebastian Vettel quarto : Doppietta Mercedes a Barcellona. Lewis Hamilton ha vinto da dominatore il GP di Spagna. Un successo alla vecchia maniera, facendo una gara in solitaria dall’inizio alla fine. Alle sue spalle il finlandese Valtteri Bottas, completando il primo uno-due delle Frecce d’Argento in questo 2018. Sul terzo gradino del podio la Red Bull di Max Verstappen. Giornata da dimenticare per la Ferrari: Sebastian Vettel ha chiuso al quarto posto, ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton allunga in testa - +17 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Spagna, conquistando così il secondo successo consecutivo dopo quello di Baku. Il Campione del Mondo ora ha ben 17 punti di vantaggio nei confronti di Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare di un quarto posto, complice un errore al pit stop. Classifica Mondiale piloti F1 (dopo cinque ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Spagna: In solitaria, con oltre 20 secondi di vantaggio sul compagno Bottas: Vettel è arrivato quarto

F1 - GP Spagna 2018 : Sebastian Vettel cerca l’assalto a Lewis Hamilton! Serve la partenza da urlo - poi gomme e strategia : Chi parte in prima fila a Barcellona ha vinto nell’88% dei casi. Un dato numerico davvero spaventoso in vista del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1: in ben 24 dei 27 precedenti infatti, ha trionfato un pilota che scattava in pole position o massimo dalla seconda piazzola. Se la statistica venisse confermata allora la Mercedes avrebbe già in tasta un facile successo visto che al Montmelò è davvero molto difficile sorpassare ma ...

F1 2018 - Lewis Hamilton e le sue donne - vere o presunte - : Il quattro volte campione del mondo è infatti un vero amante delle serate mondane ed è stato 'pizzicato' spesso in compagnia di alcuni fra i protagonisti del jet set internazionale, in particolare ...

Lewis Hamilton prende il volo in Spagna : E’ già esaurita la spinta della Ferrari. Lewis Hamilton di nuovo al comando ed imbattibile. Seconda pole position per il

Lewis Hamilton - GP Spagna 2018 : “Mi mancava da troppo la pole - ne avevo bisogno. Contento dei progressi della Mercedes” : Lewis Hamilton ha ritrovato la pole position a Barcellona, nel GP di Spagna. Una prima posizione che mancava dalla prima gara, in Australia. “Mi mancava da troppo la pole, ne avevo bisogno“, ha commentato a caldo Hamilton. Segno dei progressi fatti dal britannico e dalla Mercedes, anche se il campione del mondo ha chiarito ai microfoni di Sky Sport F1 HD che la situazione ottimale è ancora lontana. “Non credo di aver trovato ...

F1 - GP Spagna 2018 : qualifiche e griglia di partenza. Pole-position per Lewis Hamilton - Ferrari in seconda fila : Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel GP di Spagna. Il britannico ha ottenuto un tempo di 1’16″173, nuovo record del circuito di Barcellona, prendendosi la prima fila accanto al compagno di squadra Valtteri Bottas, fermatosi a soli 40 millesimi. In seconda fila le due Ferrari, con Sebastian Vettel a precedere Kimi Raikkonen. Dietro i due Red Bull, Max Verstappen (quinto) e Daniel Ricciardo (sesto). Una qualifica dominata ...

Il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si correrà domani sul circuito di Catalogna. Hamilton partirà davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e al pilota della Ferrari

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 3 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel risponde! : Lewis Hamilton ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale 2018. Il Campione del Mondo ha firmato un notevole 1:17.281 con il quale precede il compagno di squadra Valtteri Bottas per 13 millesimi. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno risposto presente e sono ad appena tre decimi: le Ferrari hanno dato un segnale importante in vista delle qualifiche, si preannuncia una grande battaglia con ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton in testa - Sebastian Vettel quarto. Problemi per Kimi Raikkonen : Il più veloce delle prove libere 2 del GP di Spagna è stato Lewis Hamilton. Il britannico ha stampato un tempo di 1’18″259, chiudendo un venerdì che ha lesinato difficoltà ed incognite in vista del prosieguo del weekend. Il tempo del campione del Mondo in carica è più basso rispetto a quello fatto segnare dal compagno di squadra Valtteri Bottas stamattina (1’18″148) ed è stato ottenuto con gomma gialla, la Soft, ...