optimaitalia

: L'esibizione di Niall Horan con l'Orchestra irlandese, i brani di Flicker rivisitati in chiave sinfonica (video)… - OptiMagazine : L'esibizione di Niall Horan con l'Orchestra irlandese, i brani di Flicker rivisitati in chiave sinfonica (video)… - itslaurshere : ho visto dei pezzi dell'esibizione di niall con l'orchestra e lo amo ogni giorno di più. È migliorato tantissimo si… - LiamIsMyHeroooo : SE QUALCUNO TROVA L’ESIBIZIONE DI NIALL PER FAVORE CONDIVIDA IL LINK PERCHÉ NE HO BISOGNO. Grazie -

(Di domenica 13 maggio 2018) La performance dicon l'Orchestradi RTE, la principale orchestra professionale d'Irlanda. Ieri sera su RTE è andato in onda uno speciale registrato nell'iconico Studio 1 di RTE Radio, per una puntata anticipata anche da un'intervista con Efhan McDermott.Persi è trattata dell'apparizione televisiva più importante e motivo di orgoglio: durante lo show, il cantante si è esibito neidel suo primo album da solista, accompagnato dall'Orchestra di RTE.L'Orchestra sinfonicaè formata da ben 45 membri, con cuiha offerto ai fan e al pubblico di RTE una versione nuova e un arrangiamento inedito deicontenuti in. Per il cantante di Mullingar, si è trattata di un'esperienza forte, date le sue origini irlandesi che non manca mai di sottolineare.Durante la breve chiacchierata con Efhan McDermott, il cantante ...