L' escamotage di Silvio

Centrodestra - ipotesi gruppi unici Così Silvio entra ma non si vede L'escamotage per superare il caos : Di Maio pronto a fare il governo con la Lega ma i 5 Stelle non vogliono Forza Italia e soprattutto Berlusconi. Salvini flirta a livello parlamentare con i grillini ma non intende spaccare il Centrodestra. Come se ne esce dall'empasse che preoccupa fortemente il Capo dello Stato? Segui su affaritaliani.it