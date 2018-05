Lenovo Z5 | il nuovo smartphone presenta importanti novità

Blastingnews

(Di domenica 13 maggio 2018) In questi giorni sono trapelate moltissime notizie in merito al noto marchio, che durante questi ultimi tempi si era letteralmente 'ritirato' dalla scena del commercio. Le indiscrezioni però dicono proprio che questo silenzio sia attribuito all'impegno per questo nuovissimo progetto. Si tratterebbe di unounico nel suo genere, decisamente diverso dai dispositivi precedenti della stessa società, che verràto al pubblico e agli acquirenti soltanto il prossimo 14 giugno. Ma vediamo nel dettaglio lessimeche porterà questodispositivo.Caratteristiche del dispositivoIl Vp del Gruppo, il signor Chang Cheng, ha rilasciato pochissime dichiarazioni in merito alla struttura di questo, proprio per non rovinare la sorpresa e lasciare a bocca aperta il pubblico, ma comunque basandosi su di esse sembra che questo...