Storie dal manicomio prima della Legge Basaglia : «Mio padre suonava il contrabbasso, mia madre il pianoforte, i miei fratelli e le mie sorelle erano impegnati tutti nel campo artistico, chi flauto chi direttore d’orchestra, chi insegnante di musica. Io suonavo il violino da quando avevo sette anni e a diciotto avevo iniziato a lavorare in orchestra. Una vita disordinata, commentavano i medici, causa delle mie tendenze teatrali tramutatisi in manie di persecuzione e psicosi. Non contenta avevo ...

Legge Basaglia - 40 anni fa chiudevano i manicomi - : Il 13 maggio 1978 fu approvata la Legge 180, che segnò la fine dell'era degli ospedali psichiatrici in Italia, regolamentò il Tso e istituì i servizi di igiene mentale pubblici. La riforma porta il ...

40 anni fa la Legge Basaglia - ma gli psichiatri si lamentano : I malati mentali sono in aumento e le risorse diminuiscono. La cura ora è coordinata dai Cps, che integrano terapie a domicilio e organizzano attività -

Evento - Iniziative della Provincia per celebrare i 40 anni della Legge Basaglia : Era il 1975 quando l'uscita del film sui giornali risuonò come 'una risposta politica alla follia'. https://www.youtube.com/watch?v=5ceZlU6dVPM Dentro le proprie mura Regia di Carlo Corinaldesi - ...

Legge Basaglia : era maggio e si aprivano le porte agli invisibili : La Legge Basaglia compie 40 anni in questi giorni e ha rivoluzionato il modo di curare e affrontare il disagio psichico. Possiamo fare un serio bilancio e rilanciare alcune proposte per il futuro. Ma prima di farlo dobbiamo dire chiaramente che, grazie al nostro paese, è stato introdotto un principio di straordinaria umanità, democrazia e ragionevolezza: le persone con un disagio mentale si curano e non si rinchiudono. Non esistono ...

Lo psichiatra De Stefani - luci e ombre della Legge Basaglia : Intervista a Renzo De Stefani , primario di psichiatria a Trento, da pochi mesi in pensione. De Stefani è stato un innovatore in una professione svolta con grande passione fino all'ultimo giorno. D. ...

Fuori dai manicomi. Quarant’anni di Legge Basaglia : Il 13 maggio 1978 la legge 180 ha decretato la chiusura dei manicomi in Italia. Le storie di chi ci ha vissuto, di chi ci ha lavorato e di chi si è rifatto una vita. Leggi

Il bilancio della Legge Basaglia - quarant'anni dopo : Noi l'abbiamo fatto, con coraggio, e con una delle leggi più democratiche al mondo'. Per un trattamento sanitario obbligatorio, ad esempio, sono previsti numerosi passaggi, a tutela del paziente.E c'...

"Quando Dio non c'era". La settimana dedicata alla Legge Basaglia : Quaranta anni dopo la legge 180, quella che chiuse i manicomi e rese i matti degli esseri umani restituendo loro una dignità, Genova festeggia con un esperimento unico in Italia: il varo di un Patto ...

40 anni fa il Parlamento approvava la cosiddetta Legge Basaglia, che portò alla fine dell'internamento obbligatorio per chi soffre di disturbi mentali.

Legge Basaglia compie 40 anni : la chiusura dei manicomi : Bisogna superare le lacune applicative della Legge Basaglia, Legge con cui l'Italia si distinse in Europa e nel mondo sul piano dell'assistenza alle persone con problemi di mente. Franco Basaglia: ...

Legge Basaglia : dopo 40 anni come è cambiata la cura del disagio mentale : Nel 1978 sono stati aboliti i manicomi, ma la strada per affrontare la malattia della psiche in maniera olistica è ancora lunga

Quaranta anni dalla Legge Basaglia - cosa è cambiato per psichiatri e luoghi di cura : Avviso agli internauti: ciò che segue è destinato ad addetti ai lavori del microcosmo “psy” prevalentemente campani, a curiosi inguaribili, a vittime della coazione a conoscere e a qualche fascinato dalle dinamiche socio-politico-sanitarie del nostro Paese. Tutti gli altri, prima di annoiarsi, è bene che si rivolgano ad altre rubriche (tra Di Maio-Salvini e Ferragni-Fedez c’è l’imbarazzo della scelta sui blog de ilfattoquotidiano.it, e altrove). ...