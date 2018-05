Lecce- Padova - finale al Via del mare : prezzi popolari per la festa in casa? : In questi giorni in cui si parla abbondantemente delle prime novità del calciomercato, ma Padova, Lecce e Livorno sono impegnate nella Supercoppa di Serie C. La sconfitta umiliante di ieri del Livorno in casa del Padova (gara finita con il punteggio sorprendente di 5-1) è stato soltanto il primo atto di questa competizione che è attesa dalle tre società e dai tifosi delle tre squadre non solo perchè vincere la Supercoppa di Serie C è sempre un ...

Serie B : Lecce - Livorno e Padova - tra le neopromosse chi sta meglio? : Livorno, Lecce e Padova sono le squadre che hanno vinto la Serie C nei rispettivi gironi e sono promosse di diritto in Serie B. La promozione è stata festeggiata in tutte e tre le città con grande soddisfazione, soprattutto a Lecce dove per il match decisivo contro la Paganese erano presenti 23 mila persone allo stadio e in città è esplosa una vera e propria festa giallorossa. Una particolarità accomuna il destino delle tre squadre. Sarà un caso ...

Promosse in Serie B Livorno - Padova e Lecce : ma i salentini hanno un vantaggio : Livorno, Lecce e Padova sono le squadre he hanno ottenuto la promozione diretta dalla Serie C alla Serie B. La festa è esplosa in tutte e tre le città, con feste in piazza e bagni di folla per le tre squadre che hanno potuto superare le concorrenze grazie alla costanza nel corso del campionato. Rispettivamente, il Livorno è riuscito a spuntarla in una bagarre tutta toscana contro Robur Siena e Pisa, il Lecce ha battuto la concorrenze delle due ...

Serie C : Lecce - Livorno e Padova in B - ma i giallorossi partono dalla 5a piazza : In Serie C, come nelle previsioni, Lecce, Livorno e Padova hanno staccato il biglietto per la Serie B, lasciandosi alle spalle un torneo massacrante e difficile che, spesso, riserva colpi di scena fino alla fine.Tre grandi squadre rientrano di diritto nel calcio che conta, quello che può far sognare ai tifosi i grandi palcoscenici del calcio italiano, come dimostrano le imprese di alcuni club che in due anni riescono a compiere il doppio salto ...

Serie C 35a giornata : i risultati. Vittorie di Livorno e Lecce. Pareggio del Padova : Di misura, la Juve Stabia ha avuto la meglio sul Monopoli : Simeri e Canotto i giocatori andati a segno per la compagine di Caserta, ora a 50 punti, Salvemini ha segnato per la formazione di Scienza. ...

Serie C : Livorno e Padova ko - riprende la corsa del Lecce che allunga sul Trapani : ROMA - Stecca ancora il Livorno e la Robur Siena resta in vetta senza giocare, cade il Padova ma mantiene un margine di tutta tranquillità, mentre riparte la corsa del Lecce impegnato a tenere a bada ...

Risultati Serie C/ Diretta gol live score - classifiche aggiornate : nuovo allungo Lecce - Padova ko a Trieste! : Risultati Serie C: classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi B e C. II Lecce aliunga ancora sul Trapani portandosi a +5, il Padova invece cade sul campo della Triestina (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:18:00 GMT)

Serie C : fra Siena e Livorno duello a distanza - Padova e Lecce per rimanere in fuga : ROMA - Un altro intenso 'weekend lungo', sperando che stavolta però il maltempo non ci metta lo zampino come avvenuto nel fine settimana scorso, con il programma stravolto dai rinvii, specie nei ...

Serie C : scivoloni interni per Livorno e Padova - Lecce e Catania continuano il duello : ROMA - Come era da immaginarsi è stato il maltempo il principale protagonista della 28esima giornata del campionato di Serie C, chiamata ad aprire il mese di marzo, con le gare concentrate al sabato ...