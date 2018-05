Le maestre italiane | non stiamo usurpando niente | chiediamo solo il rispetto dei nostri

scuolainforma

: I politici si riempiono la bocca di tante cazzate e promesse, feste del lavoro.... ecc ecc...,, mentre 55000 maestr… - massimi02112109 : I politici si riempiono la bocca di tante cazzate e promesse, feste del lavoro.... ecc ecc...,, mentre 55000 maestr… - defelicidavide : @storie_italiane @eleonoradaniele @RaiUno @domenicomarock Ma perché queste maestre non decidono di mettersi in rego… - storie_italiane : #lamaestranonsitocca. Maestre diplomate magistrali, stanno facendo lo sciopero della fame, alcune dal 27 aprile, da… -

(Di domenica 13 maggio 2018) Lehanno dato vita in diverse cittàalla protesta contro i licenziamenti di massa. Da Verona passando per Bologna e Pistoia, hanno sfilato in corteo levando al cielo il coro divenuto ormai celebre LA MAESTRA NON SI TOCCA. L’ormai famosa sentenza della plenaria non ha posto il divieto alla loro stabilizzazione, ma … L'articolo Le: nonildeidiritti proviene da Scuolainforma.