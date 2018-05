Lazio | Tare | ' De Vrij? Qualcuno ha voluto giocare sporco per disturbarci'

Lazio - Tare duro : 'De Vrij-Inter? Qualcuno ha giocato sporco' : ROMA - 'Su de Vrij non c'è nessuna vicenda. Qualcuno ha voluto giocare sporco e ha insinuato che il deposito del contratto potesse disturbarci ma ha avuto una risposta ieri sera ': è duro Igli Tare , ...

Lazio - Tare su De Vrij all’Inter : “qualcuno ha giocato sporco” : “Questo è il nostro match point, vogliamo vincere questa gara per coronare una stagione fantastica. In questo campionato i pronostici sono cambiati dopo ogni partita. Serve la massima concentrazione perché questa squadra merita il quarto posto. Le polemiche su De Vrij? Non c’è nessuna vicenda. Qualcuno ha voluto giocare sporco e ha insinuato che il deposito del contratto potesse disturbarci ma ha avuto una risposta ieri sera. ...

Lazio - il futuro è adesso. Rinnovi per Peruzzi e Tare e nuovo sponsor : La Champions è l'obiettivo, il sogno che Inzaghi e i suoi ragazzi stanno rincorrendo da settembre sul campo. Meritano applausi per quanto fatto, qualsiasi sia l'esito finale di questo spareggio con l'...

Lazio - De Vrij all'Inter divide i tifosi/ Igli Tare : "Gioca fino all'ultimo - ci fidiamo di lui" : De Vrij all'Inter, tifosi laziali divisi: in vista del big match per la Champions, in molti vorrebbero tenerlo in panchina contro la sua prossima squadra. Anche se finora...(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 14:01:00 GMT)

Lazio - Tare spegne la polemica : "Ci fidiamo di De Vrij". Intanto Immobile corre e torna a vedere l'Inter : Il ds biancoceleste interviene sul "caso" del difensore olandese. Ciro si allena sul campo: cresce l'otitmismo

COPPA ITALIA. Tante le autorità presenti in Tribuna : per la Lazio ci sono Lotito e Tare : COPPA ITALIA FINALE JUVENTUS MILAN La Finale di COPPA Italia è un evento al quale partecipano ad ogni edizione anche personaggi del mondo dello sport ed autorità politiche. In 'Tribuna d'Onore' è presente il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati mentre per quanto concerne il panorama calcistico vi sono ...

Biglietti Crotone-Lazio (domenica 13 maggio) : come acquistare i tickets per la trentasettesima giornata di Serie A : Penultima giornata di Serie A. Crotone e Lazio si giocheranno tanto, se non tutto, dei rispettivi obiettivi. Sarà un match fondamentale all’Ezio Scida di Crotone. La sconfitta dei calabresi contro il Chievo ha complicato i piani della salvezza. La squadra di Walter Zenga ha un solo punto di vantaggio sul Cagliari ed è quindi in pericolo. I rossoblu sono quindi obbligati a vincere per stare al riparo da eventuali rischi, per quanto tutto ...

Lazio - Tare : 'Il mio futuro? Non ne parlo. Su Milinkovic-Savic notizie senza rispetto' : Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato a Premium Sport prima della partita contro l'Atalanta: 'Parliamo solo della partita. Champions? Sarebbe un segnale di crescita importante per una squadra che ha fatto un percorso straordinario e un passo in ...

Lazio - Lucas è la Leiva per saltare più in salto : C'mon Lazio, Leiva non è mica sazio. Corre a più non posso, non ha centrato nulla, ha un doppio traguardo in culla. La Champions e poi il mondiale, Lucas si gioca tutto in queste tre gare anche per la ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 24ma giornata. Big match Pro Recco-Brescia - Lazio-Posillipo per evitare la zona play out : La 24ma giornata della regular season della Serie A1 di Pallanuoto andrà in scena interamente sabato 5 maggio e vedrà il big match tra Pro Recco e Brescia: i recchelini, schiacciasassi sia in Italia che in Europa, potranno blindare il primo posto al termine della stagione regolare, pur essendo già certi di entrare in gioco direttamente nelle semifinali della Final Six scudetto. La BPM Sport Management ne può approfittare per riavvicinarsi ai ...

Calciomercato Lazio - Tare vuole due centrocampisti della Nazionale? : Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport' invece in estate potrebbe arrivare proprio il centrocampista azzurro. Tare stravede anche per Cristante, anche se ha un prezzo molto elevato. Base d'...