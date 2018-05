Lavoro | serve un patto per la produttività programmata

Liverpool - ecco cosa scriveva Robertson nel 2012 : 'La vita fa schifo - mi serve un Lavoro' : E ora il cinguettio è soltanto un divertente ricordo di un giovane terzino che non credeva ancora alla sua carriera da professionista nel mondo del calcio. La sua rivincita Da quel giorno di quel ...

"Il Lavoro non è un posto - gli strumenti sono nello zaino. Per nobilitarlo serve creatività - serve muoversi. Il precariato fa bene" : "Oggi per lavorare, per accedere a un salario, non è più necessario recarsi in un luogo che possieda degli strumenti. Questi strumenti li abbiamo nello zaino. Dobbiamo meno cercare un posto e più dare nobiltà al lavoro. Il movimento genera creatività". Il concetto sarà di difficile comprensione per chi, da precario, cerca di stabilizzare la propria situazione, ma per Leonardo Previ, professore di ...

Il boom dell’intelligenza artificiale - ombre su sicurezza e Lavoro. Serve più conoscenza critica : È il tempo dell'intelligenza artificiale, su cui si sfidano le superpotenze, dagli Usa alla Russia delle manipolazioni di Putin, dalla Cina che ambisce nell'arco di pochi anni a superare l'America alla Ue che si prepara a stanziare 2 miliardi di euro entro il 2020 per colmare il gap con gli altri "grandi" hi tech.È una dimensione dell'innovazione oramai tanto diffusa nel discorso pubblico e nelle pratiche economiche da essere ...

Roma - capoLavoro sfiorato Non basta il 4-2 al Liverpool Giallorossi contro l’arbitro : «Che errori - serve la Var»foto : Troppi errori difensivi per la banda Di Francesco, la splendida corsa europea si ferma alla notte di Anfield. Saranno gli inglesi a sfidare la corazzata Real Madrid

Papa - 1°maggio : Lavoro serve per dignità : 11.26 "Celebriamo san Giuseppe lavoratore ricordandoci sempre che il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità della persona". Lo dice Papa Francesco in un tweet nel giorno in cui si celebra la Festa dei lavoratori. Il Pontefice per la prima volta si recherà alle ore 17 al santuario del Divino Amore per la recita del Rosario in occasione dell'apertura del mese mariano.

Senato : Casellati - buon Lavoro a capigruppo - serve sintesi : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “Auguri di buon lavoro a tutti i capigruppo neo eletti. Il Senato è chiamato a dare risposte concrete e immediate a un Paese in sofferenza. E per farlo è necessario che vi siano, pur nel rispetto delle diverse opinioni, doti di saggezza, equilibrio e pazienza. Il quadro politico ha bisogno di trovare una ricomposizione e una sintesi, nell’esclusivo interesse dei cittadini italiani”. Lo dichiara ...

Beppe Grillo : "Il Lavoro retribuito non è più necessario - serve un reddito per diritto di nascita" : "Siamo davanti ad una nuova era, il lavoro retribuito, e cioè legato alla produzione di qualcosa, non è più necessario una volta che si è raggiunto la capacità produttiva attuale". In un post pubblicato sul suo sito, dal titolo "Società senza lavoro", Beppe Grillo interviene sul tema caldo del lavoro e del reddito di cittadinanza, introducendo un nuovo concetto: il reddito "per diritto di nascita".Scrive ...

Le buche e il reddito di cittadinanza - ovvero il Lavoro che non serve : Il dibattito post voto sulle misure di reddito d'inclusione, di dignità, di cittadinanza produce un certo effetto di straniamento per la confusione, la sovrapposizione e in generale una certa impreparazione delle classi dirigenti variamente intese, davanti a una misura che come spesso si sente dire è presente in tutta Europa ed è anzi uno dei pilastri di un modello di welfare capace di interpretare bisogni e desideri ...

Torna l'Imu ? Emma Bonino : "Pronti a farlo se serve a ridurre le tasse sul Lavoro" : "Se per finanziare la riduzione delle tas­se su lavoro e impre­se dovesse essere ne­cessario anche - non è detto, se si mant­iene la spesa costan­te e si confermano tassi di crescita im­portanti - ...